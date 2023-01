Black Flag w Polsce! Zagrają jedyny koncert w Warszawie

Black Flag to amerykański zespół założony w 1976 roku w kalifornijskim Hermosa Beach przez gitarzystę i obecnie jedynego oryginalnego członka, Grena Ginna.

W dyskografii zespołu znajdziemy 7 albumów studyjnych, a ostatni z nich, "What The..." ukazał się w 2013 roku. Wszystkie materiały formacji zostały wydane przez należącą do Ginna wytwórnię SST Records, w katalogu której można znaleźć płyty takich zespołów jak Overkill, Saint Vitus, Hüsker Dü, Soundgarden, Sonic Youth czy Bad Brains.

Od 2013 roku wokalistą Black Flag jest Mike Vallely. Jedyny koncert Black Flag w Polsce odbędzie się 31 stycznia w klubie Proxima.