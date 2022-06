Plotki o tym, że w związku Eilish ( posłuchaj! ) i Vorce'a dzieje się źle, krążą już od jakiegoś czasu. Problemy miały wynikać z tego, że aktor zdradzał piosenkarkę. Teraz gwiazdor odniósł się do tych spekulacji. Potwierdził jednak tylko rozstanie, pogłoski na temat jego zdrad nazwał kłamstwem. "Nikt nikogo nie oszukiwał. Relacje się kończą. Proste. Tworzenie plotek i kłamanie w Internecie jest niebezpieczne" - oświadczył w notatce opublikowanej na InstaStories.

W innym wpisie 30-latek skomentował to, że fani Eilish zasypywali jego posty negatywnymi komentarzami po tym, jak zaczęły krążyć wiadomości o jego rozstaniu z piosenkarką. "Fakt, że tysiące ludzi poświęca czas na pisanie najbardziej ohydnych rzeczy na temat kogoś, kogo nigdy nie poznają, jest najbardziej tchórzliwą rzeczą, jaką możesz zrobić. Żyjcie swoim własnym życiem" - napisał aktor.

