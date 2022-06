Aleksander Kosowski urodził się 15 grudnia 1997 roku.

Jako Big Scythe w 2019 roku zadebiutował utworem, pt. "Zabijaj mnie wolniej" ( posłuchaj! ).

Od tego czasu wystąpił także w dwóch utworach Tymka, pt. "Język ciała" i "Anioły i demony" ( posłuchaj! ), które okazały się wielkimi przebojami.

Od pewnego czasu zmagał się z różnymi problemami zdrowotnymi.

"Moje zniknięcie jest spowodowane chorobami które niestety dotknęły mnie na raz. Przez długi czas nie byłem w stanie wstać sam z łóżka i np. wizyty w toalecie nie byłyby możliwe bez mojej dziewczyny, która tak naprawdę od x czasu poświęca się dla mnie w stu procentach. Aktualnie jest już co raz lepiej, ale no jeszcze trochę to chyba potrwa. Straciłem też dużo kg, czuję się trochę słabszy niż wcześniej dlatego o to też chciałbym zadbać" - pisał w kwietniu na swoim Facebooku.

27 maja wypuścił utwór "Jedyne bodźce". Na Facebooku napisał wtedy tylko: "Więcej info dam, jak wyjdę ze szpitala. Na razie bardzo będę wdzięczny za każdą pomoc z promo tego klipu. Z góry dziękuję wam i pozdro dla każdego".

Informację o śmierci Kosowskiego przekazano na grupie Straight Outta Konon. Wg. portalu Glamrap, informację potwierdzili raperzy Radzias i Lubin.