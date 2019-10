Biff Byford solo. Pierwszy album wokalisty Saxon gotowy

"School Of Hard Knocks" - taki tytuł nosić będzie pierwsza solowa płyta Biffa Byforda, frontmana Saxon.

Biff Byford zapowiada solowy materiał /Gabe Ginsberg /Getty Images

Solowy debiut 68-letniego Anglika będzie mieć swą premierę 21 lutego 2020 roku.

Materiał na "School Of Hard Knocks" nagrano pod okiem Jacky'ego Lehmanna w studiu Brighton Electric, miksem zaś zajęto się w sztokholmskim studiu Queen Street, gdzie za konsoletą zasiadł Mats Valentin. Produkcję wziął na siebie Biff Byford.



"Co jasne, śpiewam tu o mojej przeszłości i rzeczach, które lubię, głównie jednak zależało mi na pokazaniu siebie, mojej osobowości i życia. Co do samych utworów, są one bardziej różnorodne i nie skupiają się wyłącznie na heavy metalu. Chciałem, aby była to próbka muzyki, którą lubię, od metalu do rocka and rolla" - powiedział Biff Byford.



W zarejestrowaniu albumu Byfordowi pomogli gitarzysta Opeth Fredrik Akesson, perkusista Christian Lundqvist i basista Gus Macricostas.



"Sięganie po nowe pomysły, wkraczanie na nowe obszary i praca ze starymi kumplami, wszystko to było wspaniałym doświadczeniem. Muszę przyznać, że samo tak długie czekanie na zrobienie tego albumu sprawiło, że czuję się uszczęśliwiony. Mamy tu cały wachlarz stylistyczny, od niedorzecznych ciężarów po ballady; to bez wątpienia mój album" - zapewnił frontman Saxon.

Na "School Of Hard Knocks" usłyszymy w sumie 11 kompozycji. Wśród nich znajdziemy m.in.: "Inquisitor", "Welcome To The Show", "School Hard Of Knocks", "The Pit And The Pendulum" oraz dwie przeróbki, czyli "Throw Down The Sword" (Wishbone Ash) i "Scarborough Fair" (Simon & Garfunkel).



Na solowej płycie wokalisty Saxon nie zabraknie wielu gości, na "School Of Hard Knocks" pojawią się bowiem Phil Campbell (Motörhead, Phil Campbell & The Bastard Sons), Alex Holzwarth (Rhapsody Of Fire), Nick Barker (Voices), Dave Kemp (Wayward Sons) i Nibbs Carter (Saxon).



Przypomnijmy, że pod koniec września Biff Byford przeszedł pomyślnie operację kardiochirurgiczną (wszczepienie bajpasów).



Z utworem "Welcome To The Show" Biffa Byforda możecie się zapoznać poniżej: