Bewitcher z albumem "Cursed Be Thy Kingdom". Kiedy premiera?

Amerykańskie trio Bewitcher wypuści w połowie kwietnia 2021 roku trzecią płytę.

Bewitcher po raz trzeci /Oficjalna strona zespołu

Materiał na "Cursed Be Thy Kingdom" nagrano w studiu The Captain's Quarters w Kalifornii pod okiem Armanda Johna Anthony'ego (Night Demon). Miksem zajął się Cameron Webb (Motörhead, Megadeth).

Autorem okładki trzeciego albumu black / heavy / speedmetalowej formacji z Portland w stanie Oregon jest rozchwytywany włoski artysta Paolo Girardi.



"Cursed Be Thy Kingdom" będzie pierwszym longplayem Amerykanów w barwach nowego wydawcy, niemieckiej Century Media Records. Płyta trafi na rynek 16 kwietnia 2021 roku.



Zobacz teledysk "Too Fast For The Flames" Bewitcher z 2019 roku: