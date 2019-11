Berzerker Legion: Debiut gotowy

Międzynarodowy projekt Berzerker Legion wyda pod koniec stycznia 2020 roku pierwszy album.

"Obliterate The Weak", debiutancki longplay deathmetalowców z Berzerker Legion, wypuści na rynek francuska Listenable Records.

Album, który będzie mieć swą premierę 31 stycznia 2020 roku, w wersji CD wzbogacony zostanie o utwór "Death Euphoria".

Autorem okładki jest pochodzący z Indonezji artysta o pseudonimie Adi Christianize.

Wyjaśnijmy, że Berzerker Legion powstał w 2016 roku z inicjatywy znanego z Hypocrisy, szwedzkiego gitarzysty Tomasa Elofssona (także w Sanctification, eks-In Battle i God Among Insects) oraz Alwina Zuura, na co dzień basisty holenderskiego Asphyx, który w Berzerker Legion również gra na gitarze.

Skład formacji uzupełniają dwaj Szwedzi: wokalista Jonny Pettersson z Wombbath oraz Fredrik Isaksson, basista Dark Funeral i były muzyk Grave i Therion. Na pozycji perkusisty odnajdujemy z kolei Jamesa Stewarta, brytyjskiego bębniarza naszego Vadera.

Grupa opublikowała do tej pory dwie kompozycje: "Of Blood And Ash" i "I Am The Legion". Z tą drugą możecie się zapoznać poniżej:

Wideo BERZERKER LEGION - I AM THE LEGION

Oto program albumu "Obliterate The Weak":

1. "Rise Of The Berzerkers"

2. "A World In Despair"

3. "I Am The Legion"

4. "Of Blood And Ash"

5. "Obliterate The Weak"

6. "The Falling Dawn"

7. "The King Of All Masters"

8. "Upon The Throne Of Mortem"

9. "A Lurking Evil"

10. "In The Name Of The Father"

11. "Death Euphoria".