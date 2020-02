Benighted: Szczegóły premiery albumu "Obscene Repressed"

10 kwietnia światło dzienne ujrzy dziewiąty longplay Francuzów z Benighted.

Benighted przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Nowa płyta podopiecznych rodzimej wytwórni Season Of Mist dostępna będzie w wersji CD (również jako boks), na winylu, w formacie kasetowym oraz cyfrowo. W edycji limitowanej znajdziemy dwa dodatkowe utwory: "The Rope" i "Get This", przeróbkę Slipknot.



Album zarejestrowano w niemieckim studiu Kohlekeller pod okiem Kristiana Bonifera. Za miks i mastering odpowiadał Tom Porcell, okładkę zaś zaprojektował węgierski artysta Róbert Borbás ze studia Grindesign.



Wśród zaproszonych gości znaleźli się Grimo, wokalista niemieckiej grupy Cytotoxin (utwór "The Starving Beast"); Karsten Jäger, frontman Disbelief i Morgoth ("Mom, I Love You The Wrong Way"); oraz Jamey Jasta z Hatebreed ("Implore The Negative").



"To album konceptualny opowiadający historię młodego schizofrenika z rozszczepem podniebienia i poważnym problemami z kompleksem Edypa, które doprowadzają go do myślenia i robienia skrajnie urojeniowych rzeczy odkrywanych w poszczególnych utworach" - wyjaśnia wokalista Julien Truchan.



Z kompozycją "Implore The Negative" grind / deathmetalowców z Benighted możecie się zapoznać poniżej:

Clip Benighted Implore the Negative (lyric video)

Oto program płyty "Obscene Repressed":



1. "Obscene Repressed"

2. "Nails"

3. "Brutus"

4. "The Starving Beast"

5. "Smoke Through The Skull"

6. "Implore The Negative"

7. "Muzzle"

8. "Casual Piece Of Meat"

9. "Scarecrow"

10. "Mom, I Love You The Wrong Way"

11. "Undivided Dismemberment"

12. "Bound To Facial Plague".