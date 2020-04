Bell Witch: wspólny materiał z Aerial Ruin

Sludge / doommetalowy duet Bell Witch z USA przygotował nową płytę we współpracy z folkowym projektem Aerial Ruin.

Bell Witch i Aerial Ruin szykują wspólny materiał /materiały prasowe

Album "Stygian Bough Volume 1" to wspólne dzieło Dylana Desmonda i Jessiego Shreibmana z Bell Witch, oraz Erika Moggridge'a z kalifornijskiego Aerial Ruin, który już wcześniej występował gościnnie na nagraniach duetu z Seattle.

Płytę zarejestrowano i zmiksowano w studiu Avast pod okiem Randalla Dunna. Mastering wykonał Bob Weston ze studia Chicago Mastering Service. Okładkę zaprojektował amerykański artysta Adam Burke.

Longplay wyda kanadyjska wytwórnia Profound Lore, premiera planowana jest na 26 czerwca.

Tymczasem już teraz możecie się zapoznać z kompozycją "Heaven Torn Low II (The Toll)" ze wspólnego materiału Bell Witch i Aerial Ruin:

Wideo BELL WITCH and AERIAL RUIN (STYGIAN BOUGH) - Heaven Torn Low II (the toll) - Official Audio

Oto lista utworów albumu "Stygian Bough Volume 1":

1. "The Bastard Wind"

2. "Heaven Torn Low I (The Passage)"

3. "Heaven Torn Low II (The Toll)"

4. "Prelude"

5. "The Unbodied Air"