Zakochana para poznała się niespełna dwa lata temu, gdy Zoë M. Federoff wstąpiła w szeregi Cradle Of Filth , obejmując posadę grającej na klawiszach wokalistki w miejsce Anabelle Iratni.



Przy okazji radosnych wieści, Zoë M. Federoff postanowiła także wyjaśnić pewne kwestie, rozwiać wątpliwości i zadać kłam krążącym pogłoskom.

Zaręczyny w Cradle Of Filth. Tak odpowiedziała na plotki

"Po pierwsze, dziękuję wszystkim za życzenia i gratulacje. Po drugie, krąży tak wiele dziwnych plotek i opowieści, które wymagają wyjaśnienia, zwróćcie zatem uwagę: nie znałam Ashoka przed dołączeniem do Cradle Of Filth. Nie miał on też nic wspólnego z moim pojawieniem się w składzie. Zdążyłam już skomponować część materiału na kolejny album Cradle Of Filth, nasze zaręczyny nie mają nic wspólnego z moją dalszą obecnością w zespole" - tłumaczy Zoë M. Federoff.



Reklama

"Nie planujemy opuszczenia Cradle Of Filth, jako że wspólna praca sprawia nam autentyczną radość, nie wspominając o współpracy z najbliższymi przyjaciółmi. Jeśli chodzi o nasze zaręczyny, Dani (Filth) to najwspanialszy i najbardziej pomocny lider, jakiego można sobie wyobrazić. Z radością pozostajemy oddani jego ekipie w Cradle Of Filth. Proszę więc o zaprzestanie spekulacji i rozsiewania plotek, cieszmy się dobrem, które spotyka nas w tym roku!" - zaapelowała Amerykanka.

Instagram Post Rozwiń

Pochodzący z Brna Marek "Ashok" Šmerda obchodzi w tym roku 10. rocznicę wstąpienia w szeregi Cradle Of Filth. Możemy go usłyszeć m.in. na trzech ostatnich płytach grupy: "Hammer Of The Witches" (2015 r.), "Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay" (2017 r.) i "Existence Is Futile" (2021 r.). 48-letni gitarzysta z Moraw udziela się na metalowej scenie od ponad dwu dekach. Zanim dołączył do Cradle Of Filth, przez 15 lat grał w kultowej czeskiej formacji Root.

Urodzona w Tucson w stanie Arizona Zoë M. Federoff studiowała śpiew na Uniwersytecie w Findlay w stanie Ohio. W tej samej dziedzinie jej nauczycielką była niegdyś Floor Jansen, wokalistka Nightwish. Swą muzyczną przygodę jako wokalistka rozpoczynała w gothic / powermetalowej formacji Insatia, z którą w ubiegłej dekadzie wydała dwa albumy. W 2017 roku była jedną z założycielek międzynarodowej grupy Catalyst Crime spod znaku symfonicznego metalu, w której figurują m.in. muzycy duńskiego Pyramaze i niemieckiej Xandrii. W tej formacji, której debiut "Catalyst Crime" ujrzał światło dzienne w 2021 roku, występuje do dziś jako wokalistka. Gościnnie za mikrofonem możemy ją też usłyszeć na płytach niemieckiego Atrocity i włoskiego The Vivaldi Metal Project.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cradle of Filth The Death Of Love

Cradle Of Filth to zespół-instytucja w świecie ekstremalnego metalu i bez wątpienia jeden z najważniejszych reprezentantów gatunku rodem z Wysp Brytyjskich. Styl dowodzonej przez wokalistę Daniego Filtha, założonej w 1991 roku grupy na początku opierał się na black metalu. W późniejszych latach działalności, poprzez dorzucenie wpływów zaczerpniętych z metalu gotyckiego i symfonicznego, muzyka Cradle Of Filth zyskała bardziej komercyjny charakter.



Przypomnijmy, że już w lutym Cradle Of Filth powrócą do Polski po blisko pięcioletniej przerwie. Grupa zagra trzy koncerty w naszym kraju: 12 lutego w Gdańsku (B90), 22 lutego w Warszawie (Progresja) i 23 lutego w Krakowie (Studio).