Beck z singlem "Saw Lightning" zapowiada nową płytę

Autorami i producentami kawałka "Saw Lightning" są Beck oraz Pharrell Williams.

Beck zapowiada nową płytę /Invision / East News

Beck zaoferował fanom spojrzenie w przyszłość w postaci nowego singla "Saw Lightning". Piosenka z charakterystyczną dla artysty surową gitarą akustyczną i harmonijką to zapowiedź nowej płyty muzyka, "Hyperspace", która ukaże się jeszcze w tym roku.

Reklama

Autorami i producentami "Saw Lightning" są Beck oraz Pharrell Williams, który w utworze gra na perkusji, klawiszach oraz udziela się wokalnie na drugim planie.

"Hyperspace" będzie czternastym krążkiem w dyskografii artysty, następcą wydanego w 2017 "Colors".



W ostatnich miesiącach fani Becka mieli okazję usłyszeć kilka premierowych utworów gwiazdora: "Tarantulę" z "Music Inspired by ROMA", "Super Cool" z Robyn i The Lonely Island z filmu "Lego: Przygoda 2" oraz gościnnie u Cage The Elephant w "Night Running".

Album "Colors" zdobył dwie nagrody Grammy. Wydawnictwo promowały single "Dreams", "Wow", "Dear Life", "Up All Night" oraz "Colors".