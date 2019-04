Bebe Rexha zdradziła, że jest chora. "Już się nie wstydzę"

Wokalistka Bebe Rexha podzieliła się na Twitterze ze swoimi fanami bardzo osobistą informacją. Artystka zdradziła, że cierpi na zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Do jakiegoś czasu bardzo się tej przypadłości wstydziła. Teraz jednak zdecydowała się na terapeutyczne otwarcie przed ludźmi i zdradzenie tego, jak wygląda jej życie.

Na Twitterze Bebe Rexhy pojawiły się wpisy, które poruszyły wielu jej fanów.

Wokalistka napisała, że zmaga się z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Zaznaczyła przy tym, że już teraz nie wstydzi się swojej choroby.



Bebe wyznała, że przez lata doświadczała różnych stanów i wielu zmian nastrojów, które miały duży wpływ na jej codzienne życie w sposób, którego wtedy nie mogła zrozumieć.



"Przez długi czas nie rozumiałam, dlaczego czułam się źle. Nie chciałam wychodzić z domu i przebywać w pobliżu ludzi. Nie wiedziałam dlaczego czułam się tak słabo, że nie mogłam spać, nie mogłam przestać pracować lub tworzyć muzyki" - napisała na Twitterze. "Teraz już rozumiem" - podsumowała swoją wypowiedź Bebe.



Artystka dodała do tego wszystkiego, że nie chce, by wszyscy jej teraz współczuli. "Chcę, żebyście mnie zaakceptowali. To wszystko" - napisała.



Bebe Rexha stwierdziła, że poznanie i zrozumienie swojego stanu sprawiło, że obecnie jej piosenki są głęboko osobiste i wrażliwe.



"Kolejny album będzie moim ulubionym, ponieważ nie trzymam już nic w sobie. Bardzo kocham was wszystkich. Mam nadzieję, że zaakceptujecie mnie taką, jaka jestem" – napisała.



Wyznanie Bebe spotkało się z wieloma wspierającymi komentarzami ze strony jej fanów. Artystka pokazała, że ludzie tacy jak ona, którzy odnieśli już jakiś sukces i wydawałoby się, wiodą szczęśliwe życie, w którym niczego nie brakuje, też borykają się z problemami, które dotknąć mogą absolutnie każdego. Postawa taka, jest też sygnałem, że nie należy się wstydzić swojej choroby, a ją leczyć.

Choroba afektywna dwubiegunowa może powodować nagłe zmiany nastrojów. To połączenie stanów depresyjnych i maniakalnych z okresami bez objawów. Przypadłość ta może dotknąć ludzi w każdym wieku. Choroba ta jest nieuleczalna, można jedynie łagodzić jej przebieg przyjmując odpowiednie leki.



Bebe Rexha nie jest jedyną artystką, która cierpi z powodu takiego zaburzenia. Do choroby tej przyznała się m.in. Mariah Carey. O stanie swojego zdrowia psychicznego głośno mówiły też inne znane wokalistki, takie jak m.in. Demi Lovato czy Selena Gomez.