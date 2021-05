Bebe Rexha wydała drugi album "Better Mistakes". Zobacz teledysk "Break My Heart Myself"

"To jest to. Dokładnie taki miał być ten album. Nie ukrywałam niczego na temat swojego życia ani tego, jaka jestem. Czas i ciężka praca pozwoliły mi przekazać wszystko, co chciałam. Mam nadzieję, że ta płyta spodoba się wam tak samo jak mnie. To naprawdę Bebe pieprzona Rexha" - powiedziała artystka przy okazji premiery "Better Mistakes".

Bebe Rexha promuje nową płytę /Warner Music /materiały prasowe

Reklama

Magazyn "People" zapewnia, że Bebe Rexha wprowadzi nas w nową erę popu, z kolei "NME" zachwala taneczno-popowy, pełen pozytywnej energii singel "Sacrifice", a "Complex" docenia bogactwo talentu Bebe, który przejawia się we współpracy z tak różnymi wykonawcami jak Rick Ross czy Travis Barker.



Clip Bebe Rexha Break My Heart Myself (feat. Travis Barker)

Reklama

Bebe Rexha otworzyła nowy rozdział wydanym jeszcze w 2020 roku singlem "Baby, I’m Jealous" (z Doją Cat), który zgromadził już 70 milionów odsłuchów na Spotifyu, a towarzyszący mu klip 54 miliony odsłon.

Producentami wykonawczymi albumu są Justin Tranter i Jeff Levin. W realizacji "Better Mistakes" udział wzięli również Mike Elizondo, Jussifer, Michael Kennan, The Six, Lostboy Crow i wielu innych.

Bebe Rexha w drodze na imprezę promujacą jej nowy album 1 / 5 Bebe Rexha w drodze na imprezę Źródło: Agencja FORUM Autor: Backgrid USA udostępnij

Za sprawą zachwycającego wokalu i płynących prosto z serca tekstów, Bebe Rexha stała się jedną z najbardziej dynamicznych, eklektycznych i niezależnych gwiazd popu. Jej głos zapewnił artystce diamentowy status (10-krotna platyna w USA) za megaprzebój "Meant To Be" z udziałem Florida Georgia Line. W ubiegłym tygodniu nominowany do Grammy hit oficjalnie przekroczył próg miliarda streamów na Spotify. Tym samym Bebe drugi raz osiągnęła ten pułap - po raz pierwszy z piosenką "In The Name of Love" zrealizowaną z Martinem Garriksem.

Instagram Post

Poza kilkunastoma platynowymi singlami i licznymi kooperacjami, Bebe na koncie ma również debiutancki album "Expectations" (2018), który osiągnął platynowy status i przyniósł dwa platynowe single "I'm A Mess" i "I Got You".



Bebe Rexha z drugą płytą "Better Mistakes" 1 / 8 Bebe Rexha Źródło: materiały prasowe Autor: Warner Music udostępnij