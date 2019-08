Bebe Rexha i Jax Jones we wspólnym klipie. Zobacz "Harder"

Utwór "Harder" to owoc współpracy Bebe Rexhy i Jaxa Jonesa. Brytyjski multiinstrumentalista, producent muzyczny i DJ stworzył kolejną kooperację z gwiazdą i zaprezentował kawałek, który ma szanse na uzyskanie miana hitu.

Po niedawnej premierze kawałka "One Touch" ( posłuchaj! ) z udziałem Jess Glynne, DJ i producent Jax Jones zaprezentował kolejną nowość. Tym razem do współpracy zaprosił wokalistkę Bebe Rexhę. Wspólnie nagrali oni utwór "Harder" do którego stworzyli też teledysk. Pierwszoplanową rolę panny młodej w klipie odgrywa sama Bebe.



Clip Bebe Rexha Harder

"Wspólnie z Camille osiągnęliśmy już niemały sukces – z piosenkami 'All Day and Night' i 'Ring Ring'. Dlatego niezmiernie cieszę się, że znowu mogliśmy razem pracować i że dołączył do nas Steve Mac, z którym od dawna pragnąłem wejść do studia" - mówił o wcześniejszych swoich utworach Jones.



"Przy 'Harder' chciałem spróbować czegoś nowego, naprężyć moje popowe mięśnie. Bebe Rexha włączona do projektu była jak wisienka na torcie. To już wręcz ikoniczna postać w popie. Jeśli 'All Day and Night' było nocnym hitem klubowym, 'Harder' nazwałbym konkretną dzienną przekąską" - powiedział producent.

Jax Jones jest coraz bardziej rozpoznawalną na scenie muzyki dance postacią. Jego hity jak: "You Don’t Know Me" z Raye, "Breathe" z Iną Wroldsen, "Instruction" z Demi Lovato & Stefflon Don czy "Ring Ring" z Mabel & Rich The Kid, podbijały list przebojów na całym świecie.