Beata Kozidrak jest ikoną polskiej sceny muzycznej. Piosenki takie jak: "Biała armia" ( sprawdź! ), "Józek, nie daruję ci tej mocy" ( sprawdź! ), "Co mi Panie dasz?" ( posłuchaj! ) czy "Ta sama chwila" ( posłuchaj! ) to utwory śpiewane przez całe pokolenia Polaków. Od 1978 r. wokalistka stoi na czele grupy Bajm, co jakiś czas wypuszczając również solowe płyty.

Z małżeństwa z Andrzejem Pietrasem (współzałożyciel Bajmu, później producent i menedżer grupy) Kozidrak ma dwie córki: Katarzynę Pietras (ur. 1981) i Agatę Pietras (ur. 1993). Starsza córka poszła w ślady mamy - jest wokalistką, początkowo w zespole Kashmir ( posłuchaj! ), który później przekształcił się w grupę Cate Likes Candy ( sprawdź klip! ). Od kilku lat rozwija solową karierę oraz wspiera matkę w chórkach podczas jej koncertów.

Z okazji 40-tych urodzin, Beata Kozidrak na Instagramie umieściła pełen emocji wpis razem ze zdjęciem Kasi z dzieciństwa.



"Moja najdroższa Kasiu. Kiedy przyszłaś na świat, Fani pytali mnie dlaczego jeszcze nie napisałam dla Ciebie piosenki..." - napisała Beata Kozidrak.



"A ja bylam w szoku, bo poczułam w sobie uczucie ktorego nigdy wczesniej nie znałam. Bezwarunkowa miłość do Ciebie pozwoliła mi spojrzeć na wszystko wrażliwym sercem. To Dla Ciebie napisałam 'Dwa serca dwa smutki' - jedną z najpiękniejszych i wzruszających piosenek" - wyjaśniła legenda polskiej piosenki.



"Wszystkiego Najlepszego w dniu urodzin. Kocham Cię!" - zakończyła Kozidrak.



