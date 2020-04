Beata Kozidrak szykuje swoją biografię. Znamy datę premiery

4 maja 60 lat skończy Beata Kozidrak, wokalistka i liderka grupy Bajm. Tego dnia do sprzedaży ma trafić biografia jednej z najpopularniejszych polskich piosenkarek.

Beata Kozidrak szykuje swoją biografię AKPA

"Przeżyłam w życiu i piękne, i bolesne chwile. Chcę, by moja historia dawała nadzieję innym kobietom. Pokazała, że warto walczyć o siebie, swoje marzenia i mieć odwagę zmieniać swoje życie na lepsze" - zdradza we "Fleszu" Beata Kozidrak.

Przypomnijmy, że w lutym 2019 r. w Teatrze Współczesnym w Szczecinie odbyła się premiera sztuki "Być jak Beata". Spektakl inspirowany był karierą Beaty Kozidrak. Wyreżyserowała go Magda Miklasz. Za scenariusz odpowiadali Piotr Domalewski i Żelisław Żelisławski.

Wspomniany Piotr Domalewski (autor obsypanego nagrodami filmu "Cicha noc") przygotował też scenariusz do filmowego musicalu opartego na sztuce "Być jak Beata", ale od ponad roku nie pojawiły się żadne dalsze informacje na temat tej produkcji.

Beata Kozidrak postanowiła jednak sama opowiedzieć swoją historię. Jej życie zawodowe i prywatne przez lata przyciągało zainteresowania mediów. W magazynie "Party" wokalistka podkreśliła, że nie zamierza publicznie prać brudów ani rozdrapywać starych ran.

"Przypuszczam, że dowiemy się wielu ciekawych rzeczy. W końcu, to niezwykła i jakże długa kariera, ale nie będzie to na pewno żadna tania sensacja" - mówi Mateusz Hładki, dziennikarz "Dzień dobry TVN".

Przypomnijmy, że grupa Bajm powstała w 1978 roku w Lublinie, nazwę tworząc z pierwszych liter imion założycieli - wokalistki Beaty Kozidrak ( sprawdź! ), wokalistów Andrzeja Pietrasa i Jarosława Kozidraka (brat Beaty) oraz gitarzysty Marka Winiarskiego. Andrzej Pietras opuścił zespół w 1988 r., by skupić się na roli menedżera i producenta, prywatnie przez lata pozostając mężem Beaty Kozidrak.

Po wielu latach Kozidrak rozwiodła się z Pietrasem, a o sprawie wielokrotnie pisały plotkarskie media. Ostatecznie i tak Pietras pojawiał się u boku byłej żony wspierając ją w przygotowaniach do jubileuszowej trasy z okazji 40-lecia Bajmu.

Po zaledwie kilku miesiącach z piosenką "Piechotą do lata" ( posłuchaj! ) zespół zakwalifikował się do Konkursu Debiuty na Festiwalu w Opolu, zajmując tam drugie miejsce. Bajm błyskawicznie wyrósł na gwiazdę polskiej piosenki, co potwierdziły wczesne przeboje "W drodze do jej serca" ( sprawdź! ) i "Co mi Panie dasz" ( posłuchaj! ).

Wydany w 1983 r. debiutancki album zatytułowany po prostu "Bajm" rozszedł się w ponad półmilionowym nakładzie, a status przebojów zdobyły także "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Nie ma wody na pustyni" i "Różowa kula".

W sierpniu 2018 r. odbyła się premiera dwupłytowej składanki grupy Bajm "Best of 1978-2018".

Jesienią 2018 r. zespół ruszył w jubileuszową trasę "Płynie w nas gorąca krew" (to tytuł singla z płyty "Chroń mnie" z 1986 roku, posłuchaj! ).