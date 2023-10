"Got To Move" opisywany jest jako hymn muzyki tanecznej 2023, o którym nie wiedziałeś, że go potrzebujesz.



Za piosenką stoi klubowy producent Bass Fun, który pracował dla takich wykonawców jak m.in.: Kombii, De Mono, Stachursky, K.A.S.A., Blue Cafe, Papa Dance, Ha-Dwa-O, Queens, Sash! czy Martin Solveig.

"Ten teledysk to nie tylko uczta wizualna; to pełne wrażeń doświadczenie muzyki tanecznej. Sam teledysk to spektakl tańca i koloru, którego energetyczna choreografia doskonale komponuje się z pulsującymi rytmami" - czytamy w opisie.

Największą popularność zdobył klip "TOCCATA" - ponad 1,1 mln odsłon. Inne nagrania Polaka notują po kilkadziesiąt-kilkaset tys. wyświetleń.

Clip Bass Fun Got To Move - Dance Music 2023