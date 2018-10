Basia Trzetrzelewska: Piosenka "Bubble" przed koncertami w Polsce

Posłuchaj piosenki "Bubble" Basi Trzetrzelewskiej, która w połowie listopada zaśpiewa na dwóch koncertach w Polsce.

Basia Trzetrzelewska powraca do Polski na dwa koncerty /Paul Cox /materiały prasowe

Wydany 18 maja pierwszy od dziewięciu lat album Basi zapowiadany był jako najbardziej jazzowy w całej 34-letniej karierze.

Wideo Basia Trzetrzelewska wraca z nową płytą (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Pierwszym singlem promującym "Butterflies" był utwór "Matteo". Premiera telewizyjna nagrania odbyła się podczas gali rozdania Fryderyków.

Kolejnym nagraniem jest singel "Bubble" klimatem wpisującym się w złotą polską jesień.

"Czasem czuję się tak świetnie, że wystarczy trochę słońca i nic nie jest w stanie mnie dotknąć. Wtedy powstają takie utwory jak 'Bubble'. Nie udaję w nim i nie kłamię - słońce dodaje mi bardzo dużo energii i cierpię, kiedy go nie ma. Nie musi być ciepło, chodzi o światło" - mówiła wokalistka w wywiadzie dla "Gazety Magnetofonowej".

Wideo Basia - Bubble

We wrześniu br. Basia rozpoczęła światowe tournée, obejmujące Stany Zjednoczone, Kanadę, Japonię, Chiny oraz Polskę. 14 listopada wokalistka wystąpi w warszawskim klubie Stodoła, a 15 listopada w Sali Audytoryjnej Wrocławskiego Centrum Kongresowego przy Hali Stulecia. Obok gwiazdy wieczoru na scenie pojawią się: klawiszowiec Danny White oraz Giorgio Serci (gitara), Andres Lafone (bas), Ian Kirkham (saksofon/klawisze) i Marc Parnell (perkusja).

Wideo Basia - Matteo

Basia Trzetrzelewska to jedna z najlepszych światowych wokalistek z kręgu jazzu, popu i soulu. Urodziła się we wrześniu 1954 r. w Jaworznie, śpiewała m.in. z zespołami Alibabki i Perfect, ale sukcesy zaczęła odnosić po wyjeździe do USA w 1979 r., a potem do Wielkiej Brytanii, gdzie najpierw występowała z grupą Matt Bianco, by później rozpocząć karierę solową.