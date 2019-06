Basia Kurdej-Szatan odchodzi z TVP. Jest komentarz stacji

Basia Kurdej-Szatan nie poprowadzi najnowszych edycji "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids". Jak sprawę komentują przedstawiciele Telewizji Polskiej?

Informacja o zakończeniu współpracy TVP z Basią Kurdej-Szatan pojawiła się na początku tego tygodnia (17 czerwca). Aktorka niedługo potem potwierdziła, że nie poprowadzi już "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids".

"No cóż... to prawda. Nie będzie mnie w 'Voicach'. Obu" - mówiła Plotkowi Kurdej-Szatan.

Nieoficjalnie spekuluje się, że gwiazda "M jak Miłość" zaszkodziła sobie po tym, jak nie kryła się ze swoimi sympatiami politycznymi.



TVP w tej sprawie wystosowała specjalne oświadczenie.

"Oferta programów rozrywkowych wymaga niezbędnej dynamiki. Dbamy o to, by zaskakiwać i intrygować naszych widzów, ale także myślimy o ich przyzwyczajeniach. Zmiany w programach mają na celu utrzymanie dotychczasowych odbiorców oraz przyciąganie nowych widzów. Dotyczy to również kwestii obsady prowadzących. Panią Kurdej- Szatan nadal można oglądać w serialu 'M jak miłość', a w przyszłości mamy nadzieję, że będzie obecna również w innych produkcjach TVP" - czytamy w komunikacie przesłanym "Super Expressowi".



Aktorka prowadziła "The Voice of Poland" przez ostatnie trzy edycje. W programie tworzyła prezenterskie trio wraz z Tomaszem Kammelem i Maciejem Musiałem.

Kurdej-Szatan była też prowadzącą "The Voice Kids" od pierwszej edycji widowiska.

Na razie nie wiadomo, kto miałby zastąpić aktorkę. Nieznany jest także skład trenerski 10. edycji "The Voice of Poland" oraz trzeciej serii "The Voice Kids".