Sandra Kubicka i Baron to teraz jedna z najgorętszych par w show-biznesie. To, że połączyło ich uczucie, zdradzili dwa miesiące temu, zamieszczając w social mediach wspólne zdjęcia i nagrania. Od tego czasu nie kryją się już ze swoją miłością.

"Od dłuższego czasu jestem szczęśliwsza i spokojniejsza niż kiedykolwiek byłam. (...) Alek jest najcudowniejszym mężczyzną, jakiego w życiu poznałam. Fascynuje mnie każdego dnia. Rozmawiamy godzinami na wszystkie tematy i codziennie się śmiejemy. Uczę się od niego i doświadczam nowego. To było moje marzenie, aby być z tak inteligentnym mężczyzną. Jest również bardzo wrażliwy... dready i muzyka rockowa to wizerunek ale jego delikatne i ciepłe serce to coś czego nie wszyscy maja szansę doświadczyć. Otwiera się dla nielicznych. Dziękuję kochanie, że dałeś mi tę szansę. Jestem ogromną szczęściarą, że mogę budzić się codziennie obok Ciebie" - napisała w połowie października modelka.

I dodała, że po raz pierwszy w życiu czuje, że jest w dojrzałym związku, w którym nie ma kłótni i rywalizacji, a jest szacunek, szczerość i miłość.

Baron zrewanżował się ukochanej podobnym wyznaniem na Instagramie.

"Bonnie and Clyde. Tak wygląda szczęście, przyjaźń, radość, pasja, spokój, miłość. Dziękuję, że Jesteś" - napisał pod ich wspólnym zdjęciem, a w kolejnych wpisach zaczął już nawet mówić o Kubickiej per "żona".

Instagram Post

Okazją do ponownego pokazania, jak bardzo są w sobie zakochani, stały się urodziny Aleksandra Barona, które gitarzysta Afromental obchodzi dzisiaj, 13 grudnia, a których świętowanie zaczął już w niedzielę. Najpierw wybrał się z ukochaną na świąteczne spotkanie do znajomych, w czasie którego była okazja do wspólnego tańca i pocałunków, co muzyk zrelacjonował na Instagramie i podpisał "Mr. Ying and Ms. Yang". A następnie pojechał na lotnisko, bo Kubicka przygotowała dla niego urodzinową niespodziankę - wspólny wyjazd na wakacje.

Wsiadając do samolotu, muzyk napisał urodzinowy post na Instagramie.

"O północy rozpocznę kolejny rozdział mojego życia. Życia, które jest dla mnie bajkowym filmem, zaskakującym mnie codziennie swoim scenariuszem. Dziś zostałem porwany w urodzinową podróż przez mojego ulubionego człowieka. Sandra Kubicka - jesteś moim oczkiem w głowie" - wyznał wzruszony Baron i dodał:

"Czuję wdzięczność za wszystko, co przyniósł mi ten rok. Za zdrowie, miłość, rodzinę, przyjaciół, samorozwój, odcięcie toksycznych patternów, pielęgnowanie pasji oraz pracę" - napisał juror "The Voice of Poland".

Instagram Post

Jak na razie zakochani wciąż nie zdradzili, dokąd polecieli świętować urodziny Barona, ale pewnie nie będą długo trzymać swoich fanów w niepewności.