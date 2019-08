Baron i Antoni Pawlicki kupili farmę i sprzedają ekologiczne jedzenie

Aleksander Milwiw-Baron i Antoni Pawlicki wpadli na pomysł własnego biznesu. Panowie kupili eko farmę i będą teraz sprzedawać ekologiczne pożywienie.

Baron zają się uprawą eko roślin AKPA

Nie tylko zagraniczne gwiazdy, ale także te polskie, oprócz rozwoju swoich własnych karier nierzadko mają jakieś dodatkowy biznes, własną markę czy firmę.



Aleksander Milwiw-Baron i Antoni Pawlicki znaleźli dla siebie dodatkowe źródło finansów w eko branży.



Panowie zdecydowali się zainwestować w ekologiczną farmę, która ma około 50 hektarów i znajduje się na Mazurach.



Uprawiane na niej będą warzywa, zboża, zioła, owoce i rośliny miododajne.



Oprócz Barona i Pawlickiego, w przedsięwzięcie zaangażowana jest także znana z "Azja Express" Maria Konarowska.



W rozmowie z "Fleszem" Baron stwierdził:



"Jesteśmy fanami zdrowego stylu życia. Dbamy o to, co jemy i stawiamy na ekologiczne produkty. To ekologiczna farma przyszłości, na której uprawiamy i tworzymy żywność bio. Pierwsze produkty można już zamawiać".

Na stronie farmy rzeczywiście można zamawiać już pierwsze warzywa, których ceny nie należą do najniższych. Za pęczek młodej cebuli zapłacimy dziewięć złotych, a za rzodkiewkę czy sałatę - siedem złotych.

Nowym projektem pochwalił się na swoim Instagramie aktor Antoni Pawlicki pokazując wypełniony zielonymi zbiorami bagażnik.

"Już jest! Pierwsza dostawa z Ostoi Natury! Z naszego pola! Na razie trochę na wariata, skrzynki jeszcze nie te, dostawy po nocy, ale przede wszystkim: full eko!”

W ramach przedsięwzięcia panowie założyli także kanał na platformie Youtube - Ostoja Natury TV. Będą tam publikowane różne filmiki, Baron ma opowiadać o aktualnościach, Pawlicki testować nowe maszyny i rozwiązania stosowane w rolnictwie, a Konarowska z pomocą specjalistów opowiadać o ziołach.