Barby Kelly (The Kelly Family) nie żyje. Wzruszające słowa Maite Kelly

"Mama Barbara i tata Dan trzymają cię teraz w ramionach. Jesteś w domu. Twoja kochająca mała siostra, Maite" - tak Maite Kelly pożegnała swoją zmarłą siostrę. Barby Kelly, jedna z wokalistek związana z zespołem The Kelly Family, zmarła po krótkiej chorobie w wieku 45 lat.

The Kelly Family w latach 90: pierwsza z lewej Barby Kelly, obok niej Maite Kelly /Peter Bischoff /Getty Images

"Nasza ukochana siostra Barby zmarła po krótkiej chorobie. Na ten moment nie planujemy kolejnych oświadczeń, nadal jesteśmy w żałobie po wielkiej stracie. Będzie nam jej ogromnie brakować, ale będziemy ją mieć w naszych wspomnieniach" - taki komunikat pojawił się na profilach The Kelly Family i jej poszczególnych muzyków ( sprawdź! ).



Według oficjalnego oświadczenia Barby Kelly zmarła 15 kwietnia. O jej śmierci poinformowano jednak dopiero pięć dni później.

Barby Kelly urodziła się 28 kwietnia 1975 roku jako córka Barbary i Dana Kellych. W rodzinnej grupie występowała nie tylko jako wokalistka (śpiewała m.in. w piosence "Break Free"), ale także jako tancerka (szczególnie lubiła balet).

Barby Kelly od wielu lat nie występowała już na scenie (odeszła z zespołu w 2002 r. z powodu problemów zdrowotnych - chorowała na schizofrenię). Gdy stan jej zdrowia się pogarszał, pomieszkiwała u brata Jimmiego lub siostry Patricii.



"Mama Barbara i tata Dan trzymają cię teraz w ramionach. Jesteś w domu. Twoja kochająca mała siostra, Maite" - napisała w osobnym pożegnaniu Maite Kelly.



Rodzinna formacja w latach 90. biła rekordy popularności: 20 milionów sprzedanych albumów, kilkadziesiąt złotych i platynowych płyt oraz ponad 50 najważniejszych nagród muzycznych. Po wydaniu charytatywnej płyty "Hope" w 2005 roku członkowie zespołu zdecydowali się na kariery solowe.

Po 12 latach przerwy - w 2018 roku - muzycy wrócili na scenę pod szyldem The Kelly Family. Pretekstem do tego było wydanie nowej płyty "We Got Love", na którą trafiły zaaranżowane na nowo największe przeboje oraz dwie premierowe piosenki. Barby Kelly zaśpiewała gościnnie na albumie.



- Zaczynaliśmy, jako zespół uliczny, gdzie taki kontakt był podstawą. Nie chcę mówić, że za każdym razem możemy się spotkać, ale staramy się wychodzić oczekiwaniom naprzeciw. Trasa się właściwie wyprzedaje z dnia na dzień, więc zdajemy sobie sprawę, że ludzie chcą nas zobaczyć a my zrobimy wszystko, aby wrócili do domów szczęśliwi - mówiła Interii Patricia Kelly.