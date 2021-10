Baranovski: Nadchodzi "Krucjata". Zobacz teledysk i sprawdź tekst. Kiedy premiera płyty "Baranovski 2"?

Album "Baranovski 2" do sklepów oficjalnie trafi w najbliższy piątek. Tymczasem Baranovski podczas swojego ostatniego koncertu w Palladium w Warszawie odebrał swoje Złote, Platynowe i Diamentowe wyróżnienia. Nowa płyta może się już pochwalić statusem złota.

Drugie wydawnictwo Baranovskiego ukaże się równo dwa lata po premierze debiutanckiego "Zbioru".

Na nowej płycie znajdzie się 12 utworów, wśród nich single "Momenty", "Wolność" (gościnnie Ten Typ Mes), "Tęskno mi do gwiazd", "Nie mamy nic" i "Lubię być z nią".

Clip Baranovski Wolność (ft. Ten Typ Mes)

Teraz wokalista prezentuje teledysk do kolejnego nagrania - "Krucjata".

Reklama

"W utworze 'Krucjata', chciałbym nakłonić ludzi do refleksji, otwarcie zapytać, czy tak naprawdę rozumieją, w co wierzą i kim są. Czy kiedykolwiek zadali sobie trud podważenia wszystkich ideałów, aby umocnić swoje fundamenty i przekonania" - podkreśla Baranovski, który jest autorem tekstu i muzyki.

Clip Baranovski Krucjata

Sprawdź tekst piosenki "Krucjata" w serwisie Tekściory.pl!

Kim jest Baranovski?

Baranovski pojawiał się na scenie zanim usłyszeliśmy o jego solowym debiucie. Brał udział w programie "The Voice of Poland", gdzie doszedł do odcinków na żywo. Później dołączył do grupy Xxanaxx, z którą zaczął występować jako klawiszowiec i gitarzysta.



W końcu zdecydował się skupić przede wszystkim na własnej twórczości. Jego muzyczną inspiracją jest twórczość m.in. Toma Odella czy Paola Nutiniego.



Clip Baranovski Zbiór

Sprawdź tekst utworu "Zbiór" w serwisie Teksciory.pl!



Szersza publiczność miała okazję oglądać go na żywo na największych plenerowych imprezach - Open'er Festival, Orange Warsaw Festival i Męskie Granie.

Clip Baranovski Dym

Sprawdź tekst utworu "Dym" w serwisie Teksciory.pl!