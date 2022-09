Pierwotnie pierwsza w karierze Backstreet Boys świąteczna płyta miała się ukazać na ubiegłoroczne Boże Narodzenie. Premiera "A Very Backstreet Christmas" została przesunięta z powodu pandemii koronawirusa i ostatecznie nową datę wyznaczono na 14 października.

Pierwsze prace nad tym materiał rozpoczęły się jeszcze w marcu 2021 r., kiedy to amerykański zespół był zmuszony przełożyć swoje koncerty w ramach "DNA World Tour".

Ostatecznie grupa zakończyła nagrania w sierpniu ub.r. Podstawowa wersja płyty zawierać będzie 13 utworów, w tym klasyki "I'll Be Home For Christmas", "Last Christmas", "Winter Wonderland", "Silent Night" oraz premierowe piosenki "Christmas In New York", "Together" i "Happy Days". Specjalna edycja będzie poszerzona o dwa utwory: "Feliz Navidad" Jose Feliciano i "It's Christmas Time Again", czyli świąteczny numer Backstreet Boys z 2012 r.



Do promocji wybrano utwór "Last Christmas" z repertuaru duetu Wham!, którego twarzą był George Michael. "Ludzie będą absolutnie zszokowani. Nasze wokale na tej płycie są wprost niesamowite. Nikt inni nie stosuje takich harmonii jak my" - zapowiadał Nick Carter.



Backstreet Boys - szczegóły świątecznej płyty "A Very Backstreet Christmas" (tracklista):

1. "White Christmas"

2. "The Christmas Song"

3. "Winter Wonderland"

4. "Have Yourself A Merry Little Christmas"

5. "Last Christmas"

6. "O Holy Night"

7. "This Christmas"

8. "Same Old Lang Syne"

9. "Silent Night"

10. "I'll Be Home for Christmas"

11. "Christmas in New York"

12. "Together"

13. "Happy Days".

Backstreet Boys - kariera i twórczość

AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson i Brian Littrell swój imienny debiutancki album wydali w 1996 r. Płyta sprzedała się w ponad 10-milionowym nakładzie na całym świecie.



Jeszcze większym komercyjnym sukcesem była trzecia płyta "Millenium" (1999), która rozeszła się w liczbie ponad 24 mln.

W sumie zespół sprzedał na całym świecie ponad 130 mln swoich płyt.

Zdjęcie Backstreet Boys w połowie lat 90. / Tim Roney / Getty Images

Po 14 miesiącach rezydowania i ustanawiania kolejnych rekordów w Las Vegas Amerykanie w maju 2019 rozpoczęli "DNA World Tour" - swoją największą trasę halową od 18 lat. Grupa pojawiła się wówczas w Polsce, występując w czerwcu w hali COS Torwar w Warszawie.

Backstreet Boys: Koncert w Polsce - sprzedaż biletów

W ramach jesiennej trasy po Europie zespół 29 października wystąpi w Tauron Arenie Kraków.

Wejściówki do sprzedaży trafią 8 kwietnia od godz. 10.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy od 6 kwietnia od godz. 10.

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się 7 kwietnia o godz. 10.

Członkowie Backstreet Army Fan Club mogą zakupić bilety w przedsprzedaży od 6 kwietnia. Backstreet Boys, w ślad za niezwykłymi przykładami solidarności okazywanej Ukrainie na całym świecie, przekaże część dochodu ze sprzedaży biletów z trasy DNA World Tour 2022 Agencji ONZ ds. Uchodźców - UNHCR. Środki te zostaną przekazane potrzebującym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów oraz kraju.

"DNA" to dziesiąty studyjny album zespołu. Płyta zawiera utwory napisane przez takich autorów jak Lauv (Charli XCX), Andy Gammer, Stuart Crichton (DNCE) oraz Mike Sabbath (J Balvin). Płytę promowały single "Don't Go Breaking My Heart" i "Chances".

W 2006 roku z boysbandu postanowił odejść Kevin Richardson, który powrócił w 2012 roku. Zespół w czteroosobowym składzie wydał album "Unbreakable" i "This is Us".