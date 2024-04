Jak powszechnie wiadomo, obiektywnie najlepszą piosenką grupy jest "Everybody", ponieważ jest to jedyna kompozycja na świecie, w której Nick Carter pyta kolegów "Im i sexual?", a oni z pełnym przekonaniem odpowiadają mu "Yeeeeah". Nie zmienia to faktu, że w dorobku Backstreet Boys obok tego diamentu, znajdziemy bez liku innych pereł. Jedną z nich na pewno jest "I Wanted It That Way" pochodzące z albumu "Millenium".



"I Want It That Way" została wydana 12 kwietnia 1999 roku jako główny singel z trzeciego albumu studyjnego. Hit stworzyli Max Martin i Andreas Carlsson, a produkcją zajęli się Martin i Kristian Lundin.



Wokale nagrane w dwa dni przeszły do historii popu

Po wielkim sukcesie dwóch pierwszych płyt boysbandu, w 1998 roku rozpoczęły się prace nad kolejnym albumem "Millenium". Kiedy członkowie Backstreet Boys przyjechali do Sztokholmu w listopadzie 1998 na dwutygodniowe nagrania, otrzymali demo "I Want It That Way", które w tym czasie składało się tylko z głównego refrenu. Po opuszczeniu Szwecji 16 listopada, wokale do piosenki zostały ukończone w ciągu dwóch dni.

Piosenka zadebiutowała 12 kwietnia 1999 roku i szybko zyskała status ballady popowej roku, na jej punkcie oszaleli nie tylko fani, ale i krytycy z branży. Była nominowana do trzech nagród Grammy, w tym za Piosenkę Roku i Nagranie Roku, i trafiła na listy Blender, MTV, Rolling Stone i VH1. W 2021 roku, "I Want It That Way" znalazło się na 240. miejscu zaktualizowanej listy "500 Najlepszych Piosenek Wszech Czasów" magazynu Rolling Stone.



"I Want It That Way" zawojowało świat

"I Want It That Way" wskoczyła na pierwsze miejsce na listach przebojów w ponad 25 krajach, w tym w Austrii, Niemczech, Włoszech, Nowej Zelandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych utwór dotarł do szóstego miejsca na liście Billboard Hot 100, gdzie pozostawał przez osiem niekolejnych tygodni, a także zajmował pierwsze miejsce na listach Adult i Mainstream Top 40.

Teledysk, wyreżyserowany przez Wayne’a Ishama, doczekał się znanych parodii: Blink-182 w teledysku do "All the Small Things", Big Time Rush w teledyskach do "Like Nobody's Around" i "Worldwide", oraz The Wanted w teledysku do "Walks Like Rihanna". Oryginalny teledysk zdobył cztery nominacje do MTV VMA, wygrywając w kategorii Wybór Widzów. W 2021 roku stał się pierwszym teledyskiem grupy, który przekroczył miliard wyświetleń na YouTube.



A w Chnach się nie podobał

19 sierpnia 2011 roku chińskie Ministerstwo Kultury opublikowało listę 100 piosenek, które według urzędników nie zostały wstępnie ocenione przez chińską cenzurę i mają zostać natychmiastowo usunięte z internetu. Wśród tej słynnej setki znalazła się wtedy 12-letnia już ballada "I Want It That Way", a także między innymi "Born This Way" Lady Gagi czy "Last Friday Night" Katy Perry.