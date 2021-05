B.J. Thomas nie żyje. Był wykonawcą wielkich przebojów

B.J. Thomas – wokalista popularny w latach 60. i 70. za sprawą takich piosenek jak "Hooked On Feeling" i "Raindrops Keeps Fallin' On My Head" – zmarł 29 maja w wieku 78 lat.

B.J Thomas nie żyje. Miał 78 lat

B.J. Thomas w marcu ujawnił, że zdiagnozowano u niego czwarte stadium raka płuc. Piosenkarz zmarł w swoim domu w Arlington w stanie Teksas.

Kariera B.J. Thomasa rozpoczęła się w Houston, gdzie jako nastolatek najpierw śpiewał w kościelnym chórze, a następnie założył zespół Triumphs. Formacja nie działała długo, jednak zdołała się przebić do szerszej widowni za sprawą utworu "I’m So Lonesome I Could Cry", będącym coverem piosenki Hanka Williamsa.

Thomas w kolejnych latach rozpoczął karierę solową, a w 1968 roku nagrał swój pierwszy wielki hit. Mark James napisał dla niego utwór "Hooked On Feeling", który dotarł na piąte miejsce listy Billboard Hot 100.



Utwór zdobył ogromną popularność wiele lat później, gdy cover stworzyła grupa Blue Swede. Własną wersję przeboju nagrał też David Hasselhoff.

Największym przebojem B.J. Thomasa jest jednak piosenka nagrana w 1969, czyli "Raindrops Keep Fallin' On My Head", która dotarła na szczyt Billboard Hot 100. Utwór skomponowany przez Burta Bucharacha i Hala Davida powstał na potrzeby filmu "Butch Cassidy And The Sundance Kid".



Kompozycja stała się ponadczasowym przebojem. W 1970 roku autorzy utworu otrzymali za niego Oscara w kategorii najlepsza piosenka.



Ostatnim wielkim hitem B.J. Thomasa była piosenka "(Hey Won’t You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song" z 1975 roku.

W połowie lat 70. wokalista uzależnił się od narkotyków, co doprowadziło do rozbicia jego małżeństwa. Kilka lat później Thomas wylądował na odwyku i pogodził się z żoną. Muzyk nawrócił się też na wiarę i skupił przede wszystkim na muzyce religijnej.



Łącznie Thomas zgarnął pięć nagród Grammy i sprzedał na całym świecie 70 milionów płyt.

Zdjęcie B.J. Thomas / Michael Ochs Archives / Getty Images