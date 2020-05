Aversions Crown: Szczegóły premiery albumu "Hell Will Come For Us All"

Australijczycy z deathcore'owego Aversions Crown wypuszczą w czerwcu nową płytę.

Aversions Crown przygotowali nową płytę /Oficjalna strona zespołu

"Hell Will Come For Us All", czwarty album podopiecznych Nuclear Blast Records, wyprodukowano właściwie samodzielnie, acz przy pewnym wsparciu ze strony inżyniera dźwięku Matta Shortera ze studia Heliport. Miksem i masteringiem zajął się Will Putney w Graphic Nature Audio, z wyjątkiem dodatkowego miksu i produkcji wokali, za które odpowiadał Steve Seid.

Reklama

"Brzmienie Aversions Crown wydoroślało i dojrzało. To nasz najbardziej dopracowany album" - napisali członkowie zespołu.

Obraz zdobiący czwartą płytę Aversions Crown namalował uznany w świecie metalu artysta Eliran Kantor.

Nowy longplay technicznych deathcore’owców z Australii trafi na sklepowe półki 12 czerwca w wersji CD, na winylu (trzy limitowane odsłony) oraz drogą elektroniczną.

"Hell Will Come For Us All" promują aktualnie dwa single: "The Soil" i "Born In The Gutter". Do obu nakręcono teledyski.

Sprawdź wideoklip "The Soil" Aversions Crown:

Clip Aversions Crown The Soil

Z teledyskiem "Born In The Gutter" Australijczyków możecie się zapoznać poniżej:

Clip Aversions Crown Born In The Gutter

Oto program albumu "Hell Will Come For Us All":

1. "The Soil"

2. "Born In The Gutter"

3. "Paradigm"

4. "Caught In The System"

5. "Hell Will Come For Us All"

6. "Scourge Of Violence"

7. "Hymn Of Annihilation"

8. "Sorrow Never Sleeps"

9. "The Final Judgement".