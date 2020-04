Aversio Humanitatis po nagraniach albumu "Behold The Silent Dwellers"

Hiszpańscy blackmetalowcy z formacji Aversio Humanitatis wypuszczą w czerwcu drugą płytę.

Aversio Humanitatis szykują nową płytę /materiały prasowe

Album "Behold The Silent Dwellers" wyprodukowano (łącznie z miksem i masteringiem) w hiszpańskim The Empty Hall Studio.

Będzie to pierwszy materiał blackmetalowców z Madrytu dla francuskiej Debemur Morti Productions, która przygotowała dwie wersje winylowe, edycję CD oraz odsłonę cyfrową. Premierę zaplanowano na 19 czerwca.

W marcu Aversio Humanitatis podzielili się z fanami utworem "The Wanderer Of Abstract Paths", a kilka dni temu kolejną premierową kompozycją "The Weaver Of Tendons". Tę drugą możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Aversio Humanitatis - The Weaver of Tendons (Track Premiere)

Oto program albumu “Behold The Silent Dwellers":

1. "The Weaver Of Tendons"

2. "The Presence In Ihe Mist"

3. "The Sculptor Of Thoughts"

4. "The Wanderer Of Abstract Paths"

5. "The Watcher In The Walls"

6. "The Scribe Of Dust"