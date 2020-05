Avatar: nowy album w wakacje

Szwedzi z Avatar ujawnili pierwsze szczegóły premiery nowej płyty.

Zespół Avatar już niedługo wyda nowy album /materiały prasowe

Album zatytułowany "Hunter Gatherer" trafi na rynek 7 sierpnia.

Reklama

Ósmą płytę goeteborskiego kwintetu wyda amerykańska wytwórnia eOne.

"Colossus", "Child", "Scream Into The Void", "Silence In The Age Of Apes" i "Secret Door" - to tytuły części utworów, które usłyszymy na następcy longplaya "Avatar Country" z 2018 roku. W ostatniej z wymienionych kompozycji wystąpił gościnnie Corey Taylor, frontman amerykańskich formacji Slipknot i Stone Sour.

Przypomnijmy, że w maju 2019 roku Avatar wypuścili album koncertowy "The King Live In Paris", materiał dokumentujący występ zespołu na paryskim Download Festival w 2018 roku.

Z intrygującą zapowiedzią nowej płyty Avatar możecie się zapoznać poniżej: