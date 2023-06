Autor wielkiego hitu z lat 90. przekazał smutne wieści o chorobie. "Ciężko mi o tym pisać"

Za pseudonimem Dario G kryło się kiedyś trio DJ i producentów - Scott Rosser, Paul Spencer i Stephan Spencer. Zbieżność nazwisk dwóch ostatnich muzyków jest przypadkowa.

Grupa powstała w 1996 r., a w następnym roku wydała swój największy przebój "Sunchyme" . Z kolei w 1998 r. z okazji mundialu we Francji DJ-e wylansowali hit "Carnaval de Paris". Rosser i Stephan Spencer odeszli z grupy, a jej dziedzictwo kontynuuje teraz Paul Spencer. Wygląda jednak na to, że w najbliższym czasie działalność muzyczna Paula zejdzie na dalszy plan.

"Ciężko mi o tym pisać. Właśnie dowiedziałem się, że mam raka odbytnicy czwartego stopnia i przerzuty do wątroby" - wyjawił na swoim Twitterze. Rak w czwartym stadium to nowotwór bardzo zaawansowany, z obecnością przerzutów odległych.

"Mimo to dam z siebie wszystko. Myślcie pozytywne, bo ja tak myślę. Zawsze. Widzę się z lekarzami w piątek, by omówić dalsze kroki" - zapowiedział Dario G. Do postu dołączył hasztag "piep****raka".

