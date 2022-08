Autopsy: Płyta "Morbidity Triumphant" w szczegółach

"Morbidity Triumphant", pierwszy od siedmiu lat longplay kultowej grupy z Kalifornii, nagrano w studiu Opus pod okiem inżyniera dźwięku Adama Munoza. Mastering wykonał Kam Lee, wokalista Massacre i były członek m.in. Death / Mantas. Autorem okładki dziewiątego albumu Autopsy jest uznany na metalowej scenie, amerykański artysta Wes Benscoter, twórca prac zdobiących nagrania m.in. Slayera, Bloodbath czy naszego Vadera.

Płyta "Morbidity Triumphant" będzie pierwszym materiałem grupy z udziałem nowego basisty Grega Wilkinsona, który obecnie wraz z Chrisem Reifertem, grającym na perkusji wokalistą Autopsy i niegdysiejszym bębniarzem Death, figuruje także w szeregach Static Abyss.

Nowy longplay podopiecznych brytyjskiej Peaceville Records trafi na rynek 30 września. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu i kasecie oraz drogą elektroniczną.

Z krótką zapowiedzią płyty "Morbidity Triumphant" Autopsy możecie się zapoznać poniżej:

Wideo AUTOPSY - MORBIDITY TRIUMPHANT - NEW ALBUM TRAILER

Oto lista kompozycji albumu "Morbidity Triumphant":



1. "Stab The Brain"

2. "Final Frost"

3. "The Voracious One"

4. "Born In Blood"

5. "Flesh Strewn Temple"

6. "Tapestry Of Scars"

7. "Knife Slice, Axe Chop"

8. "Skin By Skin"

9. "Maggots In The Mirror"

10. "Slaughterer Of Souls"

11. "Your Eyes Will Turn To Dust".