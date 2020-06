Austin Carlile oskarżony o gwałt. "Drapieżnik szukający niepełnoletnich dziewczyn"

Były wokalista zespołu Of Mice & Men, Austin Carlile został oskarżony o gwałt i molestowanie seksualne.

Austin Carlile został oskarżony o molestowanie seksualne /Daniel Boczarski /Getty Images

Sprawa ciągnie się już od kilku lat. Kilkanaście kobiet twierdzi, że wokalista dopuścił się wobec nich molestowania seksualnego.

Temat wrócił po wpisie jednej z oskarżających - Caitlin Stiffler. W swoim liście szczegółowo opisała zdarzenie z muzykiem. Zarzuciła także magazynowi "Alternative Press", że przed laty zatuszował oskarżenia wobec Carlile'a.

Skrytykowała również ich artykuł na temat śmierci George'a Floyda z komentarzem byłego członka Of Mice & Men.



"On nie tylko gwałcił kobiety, których pewnie było jeszcze więcej niż wiemy, ale był też drapieżnikiem szukającym nieletnich dziewczyn, wykorzystując do tego swoją pozycję w branży muzycznej. Zagroził wam pozwem, więc się wycofaliście. Rozumiem, kto by chciał się angażować w tę sprawę, skoro w sumie... nie musi. To był wasz wybór. Wybór, którego my nie miałyśmy" - zarzuca magazynowi kobieta.

Redaktorzy "Alternative Press" odpowiedzieli na list kobiety. "Nie tolerujemy żadnych z tych oskarżeń. Ta historia zostanie usłyszana" - napisali.



Do oskarżeń odniósł się także zespół Of Mice & Men, z którego Carlile odszedł w 2016 roku ze względu na problemy zdrowotne. "Ta osoba nie jest członkiem Of Mice & Men od prawie 4 lat i nikt z nas lub z naszego teamu nie próbował ukrywać artykułu. Potępiamy przemoc seksualną i molestowanie w każdej postaci" - zapewnili.