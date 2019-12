Assassin: Nowa płyta "Bestia Immundis" gotowa

Weterani thrashu z niemieckiej formacji Assassin zarejestrowali szósty album.

Assassin przed premierą /Robert Schmidt /

Materiał na "Bestia Immundis" zmiksowano Nemesis Studio pod okiem Marka Görtza, masteringiem z kolei zajął się Olman V. Wiebe alias Olman Viper ze studia Hertzwerk.



Autorem okładki jest Dirk Freder.

"To agresywny, mocny i ciężki album, a zarazem zróżnicowany - porządna mieszanka speed i thrash metalu z hardcore'owymi i punkowymi pierwiastkami" - czytamy o nowym dokonaniu Niemców.



Następca płyty "Combat Cathedral" (2016 r.) ujrzy światło dzienne 7 lutego 2020 roku pod banderą rodzimej Massacre Records (cyfrowo, na winylu, w wersji CD).



Pierwszy singel z "Bestia Immundis" poznamy 7 stycznia 2020 roku.



Na "Bestia Immundis" usłyszymy gitarzystę Franka "Blackfire" Gosdzika (Sodom, eks-Kreator), który dołączył do Assassin w 2016 roku w miejsce Michaela Hoffmanna.



Oto program albumu "Bestia Immundis":

1. "The Swamp Thing"

2. "Hoch Much Can I Take?"

3. "No More Lies"

4. "Not Like You!"

5. "The Wall"

6. "Hell's Work Done"

7. "The Killing Light"

8. "Shark Attack"

9. "War Song"

10. "Chemtrails (Part 1)"

11. "Chemtrails (Part 2)".