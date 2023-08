Asagraum: Sprawdź utwór z nowej płyty "Veil Of Death, Ruptured"

Pierwsza od czterech lat płyta blackmetalowego Asagraum, międzynarodowej formacji z siedzibą w Niderlandach, ujrzy światło dzienne 20 października nakładem Edged Circle Productions. Norweska wytwórnia szykuje dwie wersje CD (w tym jedna w digipacku), kasetę, trzy edycje winylowe oraz odsłonę cyfrową.

Przypomnijmy, że trzon składu Asagraum tworzą grająca na gitarze i basie wokalistka Hanna van den Berg alias Obscura, oraz perkusistka Amber de Buijzer vel A. Morthaemer.

"Dawn Of Infinite Fire", poprzedni longplay Asagraum, miał swą premierę we wrześniu 2019 roku. W tym roku zespół wypuścił także zarejestrowany w Meksyku, koncertowy materiał "Rituals In The Dark Temple", który wydała tamtejsza Azermedoth Records.

Z premierową kompozycją "Impure Fire" Asagraum możecie się zapoznać poniżej:

Wideo youtube

Asagraum - szczegóły albumu "Veil Of Death, Ruptured" (tracklista):

1. 'Ignem Purificat Lilitu"

2. "Fearless Dominance"

3. "Opus Ad Errantem"

4. 'De Verloren Tijd"

5. "Impure Fire"

6. "Veil Of Death, Ruptured"

7. "Opus Ad Aeternum"

8. "De Waanzin Roept Mijn Naam"