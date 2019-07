As I Lay Dying: Album "Shaped By Fire" po wakacjach

Metalcore’owcy z amerykańskiej grupy As I Lay Dying ujawnili pierwsze szczegóły dotyczące premiery nowej płyty.

As I Lay Dying wrócą z płytą po wakacjach /Oficjalna strona zespołu

Na stronie niemieckiej wytwórni Nuclear Blast pojawiła się informacja, że pierwszy od siedmiu lat album formacji z San Diego w Kalifornii ujrzy światło dzienne 20 września. Co jednak zastanawiające, wpis ów został później usunięty.

Reklama

Przypomnijmy, że "Shaped By Fire", siódma płyta As I Lay Dying, będzie pierwszym albumem zespołu od chwili, gdy w 2014 roku wokalista Tim Lambesis usłyszał wyrok sześciu lat pozbawienia wolności za próbę zlecenia zabójstwa własnej żony. W grudniu 2016 roku frontman As I Lay Dying został warunkowo zwolniony z więzienia za dobre sprawowanie.



W połowie 2018 roku grupa opublikowała (nakładem dotychczasowego wydawcy, Metal Blade Records) singel "My Own Grave", a w kwietniu tego roku (już własnym sumptem) numer "Redefined". Obie kompozycje znajdą się na następcy albumu "Awakened" (2012 r.).

Teledysk "Redefined" As I Lay Dying możecie zobaczyć poniżej:

Clip As I Lay Dying Redefined

Oto lista utworów albumu "Shaped By Fear":

1. "Burn To Emerge"

2. "Blinded"

3. "Shaped By Fire"

4. "Undertow"

5. "Torn Between"

6. "Gatekeeper"

7. "The Wreckage"

8. "My Own Grave"

9. "Take What's Left"

10. "Redefined"

11. "Only After We've Fallen"

12. "The Toll It Takes".