Artur Przygoda nie żyje. Współzałożyciela grupy Farba żegnają przyjaciele

"Trudno pisać, żal i łzy ściskają gardło" - przyjaciele i muzycy żegnają zmarłego w Coventry w Wielkiej Brytanii Artura Przygodę, współzałożyciela grupy Farba, gitarzysty związanego z trójmiejską sceną muzyczną.

Reklama

"Z żalem zawiadamiam, że dziś rano odszedł mój wieloletni przyjaciel, muzyk od lat związany z trójmiejskim środowiskiem muzycznym Artur 'Gazielec' Przygoda" - napisał na Facebooku Tomasz "Konfi" Konfederak, muzyk, kompozytor i producent, lider zespołu Ha-Dwa-O!.

Reklama

Artur Przygoda miał 56 lat. Nie podano przyczyny śmierci.

W kolejnych wpisach gitarzystę pożegnali przyjaciele, znajomi i koledzy z branży muzycznej, których kompletnie zaskoczyła informacja o odejściu.

"Jest mi bardzo, bardzo przykro" - napisała wokalistka Joanna Kozak, która razem z perkusistą Jackiem Woźniakiem i właśnie Arturem Przygodą w 1999 r. w Gdyni założyła zespół Farba.

W tej grupie gitarzysta występował do 2012 r., biorąc udział w nagraniu pierwszych trzech płyt: "Muszę krzyczeć" (2003), "Ślady" (2006) i "10" (2010).

"Razem spędziliśmy setki godzin na próbach, zagraliśmy setki koncertów, razem snuliśmy marzenia o muzycznej karierze... przeżyliśmy z Tobą wiele przygód... i choć już jakiś czas temu nasze muzyczne drogi się rozeszły... to jednak skrycie mieliśmy nadzieję, że jeszcze nie raz kiedyś spotkamy się na scenie i że znowu zagrasz razem z nami 'Chcę tu zostać', 'Zagubiony książę', 'Daleko', 'Nie warte nic' czy 'A jeśli to nie to nieprawda?', gdzie zagrałeś jedną z najpiękniejszych solówek... Ciężko nam się pogodzić z Tym, że Ciebie nie ma... Artur nie żegnamy się z Tobą, bo Twoja muzyka, twoje dźwięki zostają tu z nami" - czytamy we wpisie na profilu grupy Farba.



Pochodząca z debiutu piosenka "Chcę tu zostać" była jednym z największych przebojów lata 2003 r.

Clip Farba Chcę Tu Zostać

Artur Przygoda występował też w takich zespołach, jak m.in. Heron Band, Canada, Totus Tuus, Love i Dzieci Monalizy. Jako muzyk studyjny nagrywał również z Ha-Dwa-O!. Ostatnio razem z żoną Bogną Przygodą tworzył grupę Mr. Jones, a w Wielkiej Brytanii występował z zespołem The Souls Of Joy.