Arrival Of Autumn z albumem "Kingdom Undone". Kiedy premiera?

"Kingdom Undone", pierwszy od czterech lat longplay kanadyjskich metalcore'owców, wyprodukował amerykański fachowiec Mark Lewis, który odpowiadał również za miks i mastering. Okładka jest dziełem cenionego kalifornijskiego artysty Travisa Smitha.

"Wbrew przeciwnościom losu i niepewności, jesteśmy wzmocnieni i skoncentrowani, by wreszcie pokazać światu to, nad czym pracowaliśmy. 'Kingdom Undone' to Arrival Of Autumn na najwyższych obrotach. To nasze arcydzieło" - mówią Kanadyjczycy, którym nie sposób odmówić rezonu.

Trzeci album podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records ujrzy światło dzienne 26 maja (CD, na winylu, cyfrowo).

Do premierowej kompozycji "Scars" Arrival Of Autumn nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Arrival of Autumn Scars

Arrival Of Autumn - szczegóły płyty "Kingdom Undone" (tracklista):

1. "Scars"

2. "Your Fiction"

3. "Trust"

4. "Ghosts"

5. "Hell Comes Home"

6. "One More Day"

7. "Liminal"

8. "Burn"

9. "Who The Masters Serve"

10. "Bury Me"

11. "Hallowed".