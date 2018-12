Ariana Grande u Jimmy'ego Fallona: Brawurowe "wykonanie" "I Wish It Was Christmas Today"

Ariana Grande była gościem w programie Jimmy’ego Fallona. Amerykańska wokalistka wzięła udział w odtworzeniu znanej świątecznej piosenki "I Wish It Was Christmas Today".

Ariana Grande zaskoczyła u Jimmy'ego Fallona /Theo Wargo /Getty Images

We wtorek 18 grudnia Ariana Grande gościła w programie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Reklama

Z okazji zbliżających się świąt amerykańska wokalistka wykonała wraz z prowadzącym utwór "I Wish It Was Christmas Today".

Współczesnego charakteru piosence pomogli im nadać komicy: Chris Kattan, Horatio Sanz i Tracy Morganto. Po raz pierwszy panowie zaśpiewali ten utwór w programie "Saturday Night Live" w grudniu 2000 roku.

Zobacz nową wersję "I Wish It Was Christmas Today":



Zobacz starą wersję "I Wish It Was Christmas Today":