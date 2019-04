Ariana Grande przyznała się do biseksualizmu? Zobacz najnowszy teledysk "Metronomy"

Ariana Grande i Victoria Monet opublikowały teledysk do wspólnego utworu "Metronomy". Fani zwrócili uwagę na słowa wpadającego w ucho utworu i spekulują, że piosenka to coming out Ariany, która w taki sposób miała przyznać się do swojego biseksualizmu.

Ariana Grande w swoim najnowszym przeboju śpiewa o biseksualizmie / Jason Merritt /Getty Images

W najnowszym, chwytliwym i wpadającym w ucho utworze, który ma szansę stać się hitem - "Metronomy" - Ariana Grande śpiewa "Lubię kobiety i mężczyzn". Fani odczytują to jako wyznanie artystki, która odnosi się do swojej orientacji seksualnej.



25-letnia gwiazda nowy utwór zrealizowała wraz z inną piękną i młodą wokalistką Victorią Monet.



Niewinny teledysk, w którym obydwie artystki wygłupiają się tańcząc i śpiewając, zmienia trochę swój wydźwięk po wsłuchaniu się w słowa.



Clip Ariana Grande MONOPOLY - and Victoria Monét

Jeden z fanów otwarcie zapytał na Instagramie Victorię Monet, która w 2018 roku oświadczyła, że jest biseksualna, czy Ariana też jest bi, czy nie. Wokalistka dosyć tajemniczo odpisała na temat swojej koleżanki: "powiedział to, co powiedziała", co większość fanów uznała za potwierdzenie swoich przypuszczeń.



"Jeśli Ariana jest biseksualna i to jest jej sposób na coming out, to jestem z niej dumna" - napisała jedna z fanek, dodając: "Jeśli tak nie jest, to dziękuję za biseksualny hymn".



Ariana Grande nie odniosła się jeszcze publicznie do spekulacji na temat swojego biseksualizmu. Publikując nowe wideo na swoim Twitterze napisała tylko: "Ukazał się 'Metronomy'. Wszędzie. Celebrujmy i dziękuję za wszystko. Kochajcie mnie i Victorię".



To nie pierwszy raz, kiedy wokalistka prowokuje plotki na temat swojej seksualności. Na ostatniej płycie "Thank u, next" do utworu "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" artystka nagrała teledysk, w którym całuje się z dziewczyną.



Clip Ariana Grande break up with your girlfriend, i'm bored

Ariana od dawna mówi o potrzebie akceptacji i wolności wyborów, także jeśli chodzi o preferencje seksualne. Wychowała się w otwartym domu, w którym bycie osobą homoseksualną nie było niczym dziwnym. Jej brat, którego bardzo kocha, jest gejem.



Artystka wspiera też środowisko LGBTQ. W jednym z wywiadów mówiła: "To odrzucające dla mnie, kiedy widzę, że ludzie kogoś nienawidzą ze względu na jego seksualność. Nienawidzę nietolerancji. Nienawidzę oceniania. Nienawidzę tego strasznie. Wiele moich ukochanych ludzi jest homoseksualnych. Za każdym razem, kiedy widziałam, że moi przyjaciele są prześladowani lub mój brat został skrzywdzony z powodu swojej seksualności, dosłownie wpadałam w szał. Wpadłam w szał, bo nie mogłam tego znieść" - powiedziała w wywiadzie dla "The Telegraph".



