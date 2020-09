Anna Jurksztowicz na festiwalu w Opolu zadebiutuje piosenką z najnowszej płyty

Wokalistka w tym roku będzie obchodzić jubileusz 35-lecia działalności artystycznej. Tłumaczy, że jest to dla niej bardzo ważne i symboliczne wydarzenie. Świętować je będzie podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Na scenie zaprezentuje publiczności piosenkę pochodzącą z najnowszego albumu. Ma nadzieję, że utwór spodoba się publiczności. Anna Jurksztowicz zdradza, że w przygotowaniach materiału na nową płytę pomagał jej syn Radzimir Dębski.

Anna Jurksztowicz zaśpiewan na Festiwalu w Opolu /Piotr Fotek / Reporter

Artystka w tym roku wystąpi na dwóch koncertach wchodzących w skład festiwalu w Opolu. Zaznacza, że do każdego z nich pieczołowicie się przygotowuje.

Reklama

"Zaprezentuję premierową piosenkę, która znajduje się na mojej najnowszej płycie. To moje najnowsze muzyczne dziecko, wypieszczone, wykochane i wychuchane. Będzie to utwór tytułowy "Jestem taka sama". Zaśpiewam go podczas koncertu premier. Natomiast dwa dni wcześniej będę brała udział w koncercie Od Opola do Opola, ponieważ w tym roku obchodzę również 35-lecie na scenie" - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Anna Jurksztowicz.

Wokalistka tłumaczy, że powrót na opolską scenę będzie dla niej wyjątkowo ważny. Przyznaje, że darzy wydarzenie ogromnym sentymentem. Zamierza dać z siebie wszystko, by nie zawieść publiczności oraz widzów przed telewizorami. Tłumaczy, że podczas występu będzie wracać myślami do minionych lat i początków kariery.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anna Jurksztowicz o 35-leciu działalności i nowej płycie Newseria Lifestyle

"Festiwal w Opolu jest dla mnie wyjątkowym wydarzeniem i tak już pozostanie na zawsze, bo właśnie tam 35 lat temu debiutowałam z piosenką "Diamentowy kolczyk". Ten występ całkowicie zmienił moje zawodowe życie. Obecnie dopracowuję festiwalowe aranżacje i przygotowuję się psychicznie przed koncertem, bo chciałabym mieć kontakt z publicznością, przekazać im konkretny message.

Producentem i autorem wielu kompozycji na najnowszej płycie Anny Jurksztowicz jest Krzysztof Napiórkowski. Wokalistka zdradza, że muzyka będzie można usłyszeć także w jednym z utworów. Album współtworzą także inne męskie głosy. Zarówno Andrzej Piaseczny, jak i Andrzej Seweryn brali udział w projekcie, który - jak zdradza Jurksztowicz - powstawał głównie w trakcie ostatnich miesięcy.

Wideo Muzyczne życie Anny Jurksztowicz (przeAmbitni.pl/x-news)

"Płytę utworzyliśmy w trakcie pandemii i można powiedzieć, że dzięki pandemii. Mieliśmy czas, żeby się nią zająć i wyprodukować na najwyższym poziomie. Nie podróżowaliśmy w ogóle i muzycy, których zaprosiliśmy do współpracy, byli na miejscu, więc nie byliśmy poganiani terminami. Pracowaliśmy o dowolnej porze, odczuwaliśmy niesamowity komfort. Zaprosiłam do nagrań między innymi Roberta Kubiszyna, Pawła Dobrowolskiego i Marka Napiórkowskiego" - tłumaczy.

Radą i wsparciem służył Annie Jurksztowicz także syn - Radzimir Dębski. Kompozytor muzyki filmowej i rozrywkowej czuwał nad przedsięwzięciem i zaangażował się w nie. Na płycie znajduje się jedna z jego kompozycji.

- Radzimir zafascynował się piosenką "Jestem taka sama" i przygotowywał jej różne wersje i aranżacje. Na płycie utwór jest w dwóch wersjach: pierwszej klasycznej oraz drugiej, która nazywa się "Jimek Radio Edit" - to jest wersja Radzimira - wyjaśnia wokalistka.