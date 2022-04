Szeroka publiczność poznała Anię Tacikowską w czwartej, ostatniej edycji programu "X Factor" w 2014 r.

Na castingu porwała jurorów i publiczność wykonaniem przeboju "Only Girl" Rihanny. Prawniczka z Warszawy trafiła do drużyny Tatiany Okupnik, z którą dotarła do ścisłego finału, w którym zajęła ostatecznie trzecie miejsce. Zwyciężył wówczas Artem Furman przed Martą Bijan. W tej edycji występowała także m.in. Daria Zawiałow (9. miejsce) czy grupy Trzynasta w Samo Południe i Cała Góra Barwinków.

Uczestników oceniali Kuba Wojewódzki, Czesław Mozil, Ewa Farna i Tatiana Okupnik.



Ania Tacikowska w programie śpiewała takie utwory, jak m.in. "Proud Mary" znane z wersji Tiny Turner, "Halo" Beyonce, "Rather Be" Clean Bandit czy "With a Little Help From My Friends" The Beatles.

Po programie zaczęła koncertować na klubowych scenach w Warszawie i poza nią z duetem Glassesboys. Po dłuższej nieobecności powraca w solowym repertuarze - jako Ania Blush (od rumieńca, który pojawia się na jej twarzy) - wypuszczając płytę "Esencja". Do promocji wybrano singel "Bez planu" inspirowany latami 80.

"Ograniczenia i złe przyzwyczajenia w których będziemy tkwić nie sprawią, że przeżyjemy życie lepiej. Warto czasem jest zerwać z czymś definitywnie, szczególnie gdy czujemy że to nas blokuje - bo plan zawsze można zmienić" - wyjaśnia Ania Blush.

