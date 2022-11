Po ponad dwuletniej przerwie, Ania Dąbrowska wraca z nowym singlem "Ktoś inny" ( sprawdź! ).



"To opowieść o tym, że dziś wiele relacji rodzi się w internecie. Współczesny świat daje ku temu wiele możliwości. Konta w mediach społecznościowych, profile w aplikacjach i na portalach randkowych, na których ludzie niekoniecznie pokazują się takimi, jakimi są na co dzień, ale takimi, jakimi chcą, żeby ich widziano. Czasem wystarczy jedno spotkanie, by okazało się, że stoi przed nami ktoś zupełnie inny, a my zwyczajnie 'daliśmy się nabrać'" - mówi wokalistka.

Tekst opowiada także o tym, że zmiany są częścią ludzkiej natury, co można dostrzec również w samej Ani Dąbrowskiej (jest odpowiedzialna nie tylko za słowa, ale i muzykę) - dziś już dojrzałej artystce i świadomej swojej siły kobiecie, która wie czego chce i nie boi się po to sięgać.

Do piosenki powstał teledysk nakręcony przez Olgę Czyżykiewicz, ukazujący Anię w niezwykle kobiecym, odważniejszym niż dotychczas wydaniu. Wokalistce towarzyszy aktor Grzegorz Daukszewicz (znany przede wszystkim z roli Adama Krajewskiego w serialu "Na dobre i na złe").

"To wspaniałe doświadczenie móc pracować z artystką, której piosenki zna się na pamięć i której twórczość towarzyszyła w wielu momentach w życiu. Cieszę się, że mogłam dodać coś od siebie do jej świata" - komentuje reżyserka, która ma na koncie klipy dla m.in. Zaz, Sylwii Grzeszczak, Margaret, Sarsy, Kasi Cerekwickiej, Ani Byrcyn, Nataszy Urbańskiej, Magdy Femme, grup Wilki, Me And That Man, The Dumplings, Blauka czy Mike Skowron.

Teledysk został nakręcony w tajemniczych podziemiach warszawskiego koktajl baru Weles.