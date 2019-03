André Previn nie żyje. Zdobywca czterech Oscarów miał 89 lat

W wieku 89 lat zmarł kompozytor i pianista André Previn - autor muzyki do wielu filmów, zdobywca czterech Oscarów, 10 statuetek Grammy, twórca opery "Tramwaj zwany pożądaniem".

André Previn urodził się w żydowskiej rodzinie w Berlinie. Wraz z rodzicami wyemigrował w 1939 do Stanów Zjednoczonych i tam już zamieszkał. Był absolwentem konserwatoriów w Berlinie i w Paryżu.



Na początku swojej kariery związany był ze środowiskiem jazzowym. Końcem lat 40. został zaangażowany przez wytwórnię Metro-Goldwyn-Mayer jako kompozytor i szef orkiestr nagrywających muzykę do filmów. Jego współpraca z przemysłem filmowym trwała do lat 60. i przyniosła Previnowi cztery Oscary za muzykę i opracowanie muzyki do filmów: "Gigi" (1958), "Porgy and Bess" (1959), "Słodka Irma" (1963) i "My Fair Lady" (1964).

Od lat 60. skoncentrował się głównie na kompozycji i dyrygenturze sięgając po repertuar klasyczny. W latach 70. i 80. Previn dyrygował najlepszymi orkiestrami symfonicznymi świata, m.in. Boston Symphony Orchestra, New York Philharmonic, Wiener Philharmoniker, Houston Symphony, Pittsburgh Symphony Orchestra, Los Angeles Philharmonic, London Symphony Orchestra. Dał się też poznać jako wirtuoz pianista.



Pod koniec lat 80. Previn wrócił na krótki czas do muzyki jazzowej. Nagrał dwie płyty z izraelskim skrzypkiem Itzhakiem Perlmanem: "A Different Kind of Blues" i "It's a Breeze". W 1998 r. zdobył Grand Prix du Disque za nagranie skomponowanej przez siebie opery "Tramwaj zwany pożądaniem" na podstawie sztuki Tennessee Williamsa.

W 1966 r. królowa Elżbieta II mianowała go Honorowym Rycerzem Komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego.

W życiu prywatnym artysta był pięciokrotnie żonaty.