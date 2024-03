W sieci pojawiły szczegóły tragicznego wypadku 21-letniej wokalistki. Do zdarzenia miało dojść w sobotę 23 marca około czwartej nad ranem. Samochód prowadzony przez artystkę nagle zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Wypadek miał miejsce w Baisieux, miasteczku położonym około 20 km od Lille. Okoliczności wypadku bada policja.



W sieci opublikowano oświadczenie po śmierci Robin.

"Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej artystki Anaïs Robin, która nastąpiła w wyniku tragicznego wypadku drogowego w sobotni wieczór na północy Francji. Anaïs była osobą kochaną i cenioną przez wszystkich, którzy mieli zaszczyt ją znać. Jej promienny uśmiech, życzliwość i głos pozostaną na zawsze wyryte w naszych sercach" - czytamy w komunikacie wytwórni.

W drugim oświadczeniu ujawniono natomiast, że po rozmowie z rodziną zdecydowano się opublikować nową piosenkę artystki - "Trahie". Premiera odbędzie się w sobotę. "To utwór, który całkowicie ukończyła przed śmiercią i który był przygotowany do wydania. Pokazuje nie tylko jej talent, ale także miłość i pasję, jaką żywiła do sztuki" - czytamy.

Kim była Anaïs Robin?

Anaïs Robin popularność zyskała na platformie TikTok po tym, jak zaczęła publikować nagrania, na których śpiewała z rodziną czy też przyjaciółmi. Jej kanał obserwowało 500 tys. użytkowników.

21-letnia wokalistka w 2023 roku opublikowała w sieci pierwszą piosenkę - "Un autre" z raperem LVZ. Teledysk zdobył ponad 2 miliony wyświetleń.