Siódma płyta grupy z Goeteborga powstała ponownie pod okiem duńskiego producenta Jacoba Hansena.

"The Catalyst" będzie mieć swą premierę 23 lutego 2024 roku nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na winylu, cyfrowo oraz w limitowanej dwupłytowej edycji CD.



Dodajmy, że Amaranthe zobaczymy 4 marca 2024 roku w warszawskiej Progresji w ramach trasy po Europie z udziałem londyńskiego Dragonforce oraz mołdawskiej formacji Infected Rain.



Szwedzi opublikowali właśnie wideoklip do nowego singla "Insatiable", który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Amaranthe Insatiable

Sprawdźcie także wypuszczony pod koniec czerwca teledysk do "Damnation Flame", pierwszego singla z longplaya "The Catalyst":

Clip Amaranthe Damnation Flame



Amaranthe - szczegóły albumu "The Catalyst" (tracklista):

1. "The Catalyst"

2. "Insatiable"

3. "Damnation Flame"

4. "Liberated"

5. "Re-Vision"

6. "Interference"

7. "Stay A Little While"

8. "Ecstasy"

9. "Breaking The Waves"

10. "Outer Dimensions"

11. "Resistance"

12. "Find Life".