Allan Krupa to jedyny syn Edyty Górniak i jej byłego męża Dariusza Krupy.

Chłopak od jakiegoś czasu próbował swoich sił w muzyce - najpierw jako elektroniczną pod pseudonimem DeadHead.

W serwisie YouTube można znaleźć m.in. remiks przeboju "See You Again" Charliego Putha i Wiza Khalify z filmu "Szybcy i wściekli 7" oraz autorską piosenkę Allana, pt. "What.

W późniejszym czasie młody muzyk skupił się na brzmieniach rapowych. Krupa wyprodukował muzykę do utworu Marcina Najmana, będącego zapowiedzią gali jego własnej federacji walk typu freak-fight.

Allan postanowił zadebiutować także jako raper. Pod pseudonimem Enso wypuścił singel, pt. "Lambada" z dość mocnym tekstem.

"Tańczę Lambada / Jak widzę, co się odpie***la" - rapuje Allan.

Edyta Górniak i Allan Krupa nie spodziewali się sukcesu?

Mamie rapera, Edycie Górniak, chyba nie przeszkadzają wulgaryzmy w tekście syna, bowiem w ramach prezentu na 18. urodziny, sfinansowała mu teledysk do piosenki.

"Zacząłem na początku liceum pisać pierwsze teksty i tak zostało. Jakoś z rok temu napisałem i nagrałem "Lambadę". To tak leżało tak naprawdę. Potem moja mama wymyśliła, żeby wypuścić utwór właśnie jakoś na na moją osiemnastkę. To tak pomyślałem, że właśnie ten będzie jako pierwszy. (...) To był pomysł mojej mamy" - powiedział w rozmowie z Eską Enso.

Jak się okazuje ani Allan, ani Edyta Górniak nie spodziewali się sukcesu utworu, który ma już ponad 450 tysięcy wyświetleń.

"Nie przemyślałem tego. Razem z moją mamą śmieliśmy się ostatnio, bo staraliśmy się dopiąć wszystko, aby było super i jak najlepiej się da. Mieliśmy też na to bardzo mało czasu, a nie spodziewaliśmy się, że ludzie będą tego słuchać" - dodał.

