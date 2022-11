Jak podawały media, Ałła Pugaczowa ( posłuchaj! ) we wrześniu tego roku opuściła Rosję i wyjechała do Izraela. "Artystka nie ma biletu powrotnego" - podawano wówczas.

Było to pokłosie uznania jej męża Maksima Gałkina za "zagranicznego agenta". Wtedy wokalistka napisała, że jej małżonek jest "prawdziwym i nieprzekupnym patriotą Rosji, życzącym ojczyźnie rozwoju, pokojowego życia, wolności słowa i tego, by nasi chłopcy przestali ginąć za iluzoryczne cele, które sprawiają, że nasz kraj staje się pariasem, i które utrudniają życie naszych obywateli". I opuściła swoją ojczyznę.

Ałła Pugaczowa przeprowadzi się do Polski?

Wiadomości Ałła Pugaczowa wraz z dziećmi wyjechała z Rosji Jak podaje Plejada, Ałła Pugaczowa planuje wynająć apartament w Warszawie. Sprawa ma być bardzo poufna, a artystce najwidoczniej nie zależy na rozgłosie. "Chodzi o apartament z pełną ochroną, nie dom, bo wolnostojącemu budynkowi trudniej zapewnić ochronę na najwyższym poziomie. Apartament ma mieć minimum 250 m kw, by zapewnić komfort rodzinie artystki, szczególnie jej 9-letnim bliźniakom: Jelizawiecie i Garriemu" - mówi w rozmowie z portalem osoba zaangażowana w wynajem apartamentu dla Pugaczowej.

Pomoc w znalezieniu mieszkania miał zaoferować jeden z polskich biznesmenów, który jest właścicielem nieruchomości.

"W pewnych środowiskach pojawiły się już plotki, że w sprawę wynajmu apartamentu w Warszawie zaangażowana jest Maryla Rodowicz, bo obie panie poznały się kiedyś w Sopocie. Ale to nieprawda. Pugaczowa nie ma dziś żadnego kontaktu z Rodowicz. Sprawą wynajmu apartamentu zajmuje się właściciel nieruchomości, zupełnie niezwiązany z show-biznesem" - kontynuuje informator.

Maksim Gałkin, mąż Pugaczowej, krytykował Putina

Choć jeszcze kilka lat temu Pugaczowa odbierała zaszczyty z rąk Władimira Putina, to agresja Rosji na Ukrainę zmieniła jej podejście. Niedawno podawano, że rosyjski resort oświadczył, że Gałkin "prowadził działalność polityczną" i otrzymywał fundusze z Ukrainy. Po 24 lutego komik miał opuścić Rosję, a we wrześniu najprawdopodobniej dołączyła do niego małżonka.

Pugaczowa jest powszechnie uważana za największą gwiazdę estrady byłego Związku Radzieckiego. Choć poza obszarem byłego ZSRR Pugaczowa nie zyskała szerokiej sławy, w swej ojczyźnie pozostaje jedną z najpopularniejszych postaci życia publicznego.

