All That Remains: Oli Herbert nie żyje. Gitarzysta miał 44 lata

Zmarł Oli Herbert, gitarzysta amerykańskiej grupy All That Remains.

Oli Herbert (All That Remains) miał 44 lata /Tom Cooper /Getty Images

Jak donosi serwis TMZ, we wtorek po południu, 16 października, po telefonie zgłaszającym zaginięcie, miejscowa policja udała się do domu Oliego Herberta w miejscowości Stafford Springs w stanie Connecticut. Po przeszukaniu okolicy ciało muzyka znaleziono w pobliskim stawie na terenie posesji.

Według policji oraz rodziny gitarzysty, śmierć Herberta była najprawdopodobniej wynikiem nieszczęśliwego wypadku i nie budzi większych podejrzeń. Ostateczną przyczynę zgonu poznamy po przeprowadzeniu sekcji zwłok.

Oli Herbert zaczynał swoją przygodę z gitarą w wieku lat 14. Był gitarzystą prowadzącym i współzałożycielem All That Remains ze Springfield w stanie Massachusetts, jednej z najpopularniejszych grup spod znaku amerykańskiego metalcore'u, której twórczość znalazła do tej pory pond milion nabywców.



"Oli był niebywale utalentowanym gitarzystą i kompozytorem, który zdefiniował rock i metal z Północnego Wschodu (USA). Jego wpływ na te gatunki i nasze życie będzie trwał wiecznie" - napisali koledzy z zespołu.



Herbert był także nauczycielem gry na gitarze, czym zajmował się od ponad 20 lat. W 2009 roku jego program szkoleniowy w tej dziedzinie wybrano "Najlepszym instruktażowym DVD roku".



“Metalem zainteresowałem się około 1986 roku, zaczęło się od Mötley Crüe, Dokken, Ozzy'ego Osbourne'a. Tuż przed sięgnięciem po gitarę zakochałem się w Metallice i Megadeth" - początki muzykowania wspomniał Oli Herbert w wywiadzie z 2013 roku.



"Zaczynałem od gry popowych piosenek na fortepianie, ponieważ podobała mi się przewodnia rola klawiszy w takich kompozycjach. Gdy jednak zacząłem słuchać rocka i metalu, podstawowym instrumentem, którego słuchałem, stała się natychmiast gitara. Wynika więc z tego, że mój słuch był od początku wyostrzony na instrument prowadzący" - dodał.



Oli Herbert nagrał z All That Remains dziewięć płyt, w tym tę nową, “Victim Of The New Disease", która ujrzy światło dzienne już 9 listopada.



31 grudnia Oli Herbert skończyłby 45 lat. Muzyk zostawił żonę Beth, z którą ożenił się w 2004 roku.

Utworu "Everything’s Wrong" All That Remains z albumu "Victim Of The New Disease" możecie posłuchać poniżej: