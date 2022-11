Alicja Janosz to utalentowana wokalistka, której rozpoznawalność przyniósł udział w pierwszej polskiej edycji programu "Idol" w 2002 roku. 16-letnia wówczas Ala Janosz pokonała w finale m.in. Ewelinę Flintę oraz Szymona Wydrę. Jej utwór pt. "Zbudziłam się", bardziej znany jako "Jajecznica", zyskał olbrzymią popularność wśród słuchaczy. Promował on debiutancki krążek wokalistki "Ala Janosz".

Po zakończeniu współpracy z dużą wytwórnią, Janosz dołączyła do HooDoo Band. Z zespołem wydała jedną płytę i wypuściła jeszcze trzy solowe albumy. Ostatni z nich - "Alicja Janosz dzieciom" - ujrzał światło dzienne w marcu 2020 roku. Wokalistka pracowała również w przedszkolu (edukacja muzyczna).

Prywatnie Janosz związana jest z Bartoszem Mieleckim. Para wzięła ślub w lipcu 2010 roku Nieco ponad cztery lata później para powitała na świecie syna - Tymona.

Alicja Janosz i singel "Tetris"

We wrześniu 2022 Alicja Janosz zapowiedziała kolejny singel - "Tetris" - który ma ukazać się już wkrótce. "Kręciliśmy obrazek do 'Tetrisa'. To moje dziecko tekstowo-muzyczne, a także reżyserskie. Jeszcze nie raz będę dziękować wspaniałej ekipie" - pisała.

Przez kolejne tygodnie dzieli się z fanami zdjęciami z planu. "[Moje przyjaciółki] wniosły do klipu bardzo dużo. Sesja zdjęciowa, jaką zrobiła nam Karolina jest piękną pamiątką dla nas wszystkich" - komentowała.

