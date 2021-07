Alicja Janosz w stroju kąpielowym pozdrawia z wakacji. Jak dziś wygląda laureatka "Idola"?

Alicja Janosz regularnie dzieli się swoim życiem z fanami w mediach społecznościowych. Informuje ich nie tylko o sprawach zawodowych, ale także chętnie pokazuje zdjęcia rodzinne i prywatne.



"Za każdym razem gdy wyjeżdżaliśmy na wakacje, myślałam o tym, że fajnie byłoby część tego czasu dzielić z naszymi przyjaciółmi. No i mamy to! Te wakacje spędzamy rodzinnie, z moją kochaną przyjaciółką - kobietą dwojga imion i jej rodzinką! Dzieci zachwycone i my też. Wysyłamy Wam pozytywne wibracje!" - czytamy na Instagramie.



Na kolejnych zdjęciach możemy zobaczyć Alicję Janosz, jej męża - perkusistę grupy HooDoo Band Bartosza Niebieleckiego i ich niespełna 7-letniego syna Tymka.



"Hello Rovinji!!! To jedno z moich najukochańszych miejsc na tej planecie" - napisała wokalistka, która wypoczywa w tym mieście na półwyspie Istria w północnej części Chorwacji.



Alicja Janosz na początku tego roku wypuściła piosenkę "Puść", która zapowiada szykowany na ten rok nowy album. Wokalistka planuje zadedykować go kobietom (dla nich prowadzi warsztaty).



"'Puść' to muzyczna afirmacja. Piosenka mówi o potrzebie odpuszczenia, wybaczenia i akceptacji każdego fragmentu siebie i swojej przeszłości, aby móc odnaleźć swoją prawdę i pozostając przy niej, doświadczać cudu istnienia" - czytamy w opisie utworu ( sprawdź tekst! ).

Kim jest Alicja Janosz?

Alicja Janosz to utalentowana wokalistka, której rozpoznawalność przyniósł udział w pierwszej polskiej edycji programu "Idol" w 2002 roku. 16-letnia wówczas Ala Janosz pokonała w finale m.in. Ewelinę Flintę oraz Szymona Wydrę.

Jej utwór pt. "Zbudziłam się" ( posłuchaj ! ), bardziej znany jako "Jajecznica", zyskał olbrzymią popularność wśród słuchaczy. Promował on debiutancki krążek wokalistki "Ala Janosz".

Po zakończeniu współpracy z dużą wytwórnią, Janosz dołączyła do HooDoo Band. Z zespołem wydała jedną płytę i wypuściła jeszcze trzy solowe albumy.

Ostatni z nich - "Alicja Janosz dzieciom" - ujrzał światło dzienne w marcu 2020 roku. Wokalistka pracowała również w przedszkolu (edukacja muzyczna).