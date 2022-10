Aleksandra Kaczkowska od 1996 r. pracuje za mikrofonem w radiu. Zaczynała w Jazz Radiu Mariusza Adamiaka w Klubie Akwarium. W piwnicach tego tętniącego muzyką miejsca, w malutkim studio wypełnionym płytami od podłogi do sufitu, prowadziła nocną audycję "Ballady Jazzowe".

Przez kolejne lata zbierała doświadczenia pracując w Radiu Wawa, Eska, w Radiostacji i w Radiu Bis. Po 10 latach spędzonych za mikrofonem, we wrześniu 2006 roku zadebiutowała w Programie 3 Polskiego Radia, w którym spędziła kolejne, prawie 16 lat radiowego życia. Podczas tej muzycznej podróży prowadziła wywiady, koncerty, wydawała i produkowała audycje, grała imprezy w klubach i miała 4-letnią przygodę z telewizją, z której uciekła z powrotem przed radiowy mikrofon.

W czerwcu dziennikarka i jej program "Ciemna Strona Mocy" zniknęli z Trójki. Po dwóch miesiącach przerwy córka legendarnego prezentera Trójki Piotra Kaczkowskiego (od maja 2020 r. po 57 latach poza stacją) rozpoczęła zbiórkę w serwisie Patronite. Teraz okazało się, że Aleksandra Kaczkowska pojawi się na antenie internetowego radia rockserwis.fm, w którym przez moment audycję "Oddam płytę w dobre ręce" prowadził jej ojciec.



We wtorki (godz. 20-21) Aleksandra Kaczkowska poprowadzi audycję "Biblioteka dźwięków ważnych", której częścią składową będzie kalendarium muzycznych wydarzeń, zarówno tych przeszłych, jak i przyszłych. Z kolei w w niedziele o godz. 19:00 będzie emitowany dwugodzinny "CSM" (oryginalny tytuł zastrzegła Trójka).

"Dołączam do rockserwis.fm, które zaprosiło mnie do siebie, za co bardzo im dziękuję! Możliwość powrotu na antenę jest po prostu bezcenna!" - komentuje dziennikarka.

Jako fotografka i graficzka jest autorką wielu okładek płyt. Współpracowała m.in. z Robertem Brylewskim, Małgorzatą Niemen, Pimo, Kasią Groniec, Tetsuro Shimaguchi. Jej fotografie modowe i portretowe pojawiły się m.in. w magazynach "Viva!", "Zwierciadło", "Machina" i "Wysokie Obcasy Extra".

Działająca od grudnia 2014 r. internetowa stacja jest pomysłem Piotra Kosińskiego, byłego współpracownika radiowej Trójki, szefa wydawnictwa Rock-Serwis. W gronie prowadzących i autorów znajdują się m.in. Artur Orzech, Jerzy Skarżyński, Konrad Sikora, Michał Kirmuć (gitarzysta Collage) i Maciej Gołyźniak (perkusista m.in. Sorry Boys, Lion Shepherd).